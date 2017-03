Les Cadets de la sécurité civile expérimentés en Côte-d’Or

C'est une première en Côte-d'Or ! Une classe de cinquième du collège Jean Lacaille à Bligny-sur-Ouche expérimente le dispositif "Cadets de la sécurité civile". Sur les quatre-vingt-huit élèves de l’établissement, vingt-quatre se sont portés volontaires.

Dans cette classe de cinquième du collège Jean Lacaille à Bligny-sur-Ouche, vingt-quatre élèves se sont portés volontaires pour suivre une formation aux risques et aux gestes de sécurité. L’objectif est de leur permettre d’acquérir des réflexes dès le plus jeune âge, pour favoriser leur sens civique et encourager leur engagement au sein de la sécurité civile.

Le Collège Jean Lacaille de Bligny-sur-Ouche © Radio France - Stéphanie Perenon

Ils vont bénéficier d’une formation hors temps scolaire mais prise sur les temps libres en semaine. Tous les jeunes volontaires ont débuté cette formation en décembre dernier. A l'issue, ils recevront un diplôme de "Prévention secours civique niveau 1".

Leurs formateurs sont certains de leurs enseignants, comme leur professeur d’Histoire - Géographie, mais aussi des intervenants extérieurs. Le maire de la commune leur a, par exemple présenté et expliqué les différents documents recensant les risques. Il y a aussi l’apprentissage des gestes qui sauvent. Une formation assurée des sapeurs-pompiers volontaires.

Cadets Louca, Romane et Louisa, trois collegiens volontaires pour devenir cadets de la sécurité civile © Radio France - Stéphanie Perenon

Un programme complet

Au cours de la première phase de ce dispositif, les futurs cadets ont, par exemple, appris à reconnaitre les risques situés à leur proximité, comme dans la cour du collège ou encore plus proche, tout autour d'eux. La suite est consacrée à l'apprentissage de la culture de la sécurité civile, avant d’aborder la formation "Prévention secours civiques niveau 1", puis la prévention contre les incendies.

L'éducation nationale espère que cela fera "boule de neige" et que d'autres établissements se porteront volontaires pour relayer ce dispositif.

La convention signée par les partenaires © Radio France - Stéphanie Perenon

La convention a été signée ce vendredi 10 mars dans l’établissement scolaire de Bligny-sur-Ouche par Nathalie Robert, la principale du collège, Florence Vilmus, la sous-préfète de Beaune, Evelyne Greusard, la directrice des services académiques de la Côte-d’Or et Vincent Dancourt, le président du SDIS.