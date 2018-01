A Chambray-les-Tours, on ne faisait des repas Bio dans les cantines que du bout des lèvres. Depuis le 1er janvier 2018, la mairie a décidé d'accélérer le passage au 100% Bio.

Indre-et-Loire, France

La ville de Chambray-les-Tours se met au 100% Bio pour la restauration collective. Depuis le 1er janvier, toutes les cantines scolaires sont bio et d'ici 2020 la commune va aussi construire une cuisine centrale bio. Chambray est aujourd'hui la première commune d'Indre et Loire à ne servir que des repas bio à ses 850 élèves.

C'est le géant de la restauration collective SOGERES qui a emporté le marché des cantines scolaires pour 3 ans. Son cahier des charges: amener un chef-gérant, faire du bio à 80%, des produits frais à 80%, élaborer des menus spécifiques pour les écoles et les crèches, manager et former les personnels.

Dans les écoles de Chambray-les-Tours, tout semble baigner dans l'huile. C'est l'heure du déjeuner à la cantine de l'école Claude Chappe à Chambray et on ne peut pas dire que les petits de CM2-CM1 aient mauvais appétit.

"On mange du céleri, avec des lentilles et de la viande, du fromage, une pomme, et un amuse-bouche. C'est très bon" des enfants de CM2-CM1 lors du repas de midi vendredi 26 janvier

La cuisine du chef-gérant de la SOGERES Ludovic Souchaud n'est pas encore à 100% Bio, il a pour objectif d'y arriver d'ici trois ans: "Tout est d'origine française, le potiron vient de Bretagne, le veau vient de l'Allier, les pommes de Touraine". Si la SOGERES ne fait pas entièrement appel aux producteurs Bio de Touraine c'est parce que la filière n'est pas suffisamment structurée pour tirer les prix. Car bien évidemment, le choix du bio a un coût. Le prix d'un repas revient à 8,00 euros à la commune de Chambray. Mais Christian Gatard, son maire, affirme que les parents ne paient pas plus qu'avant, soit de 2,35 euros à 3,05 le repas selon le quotient familial.

"Si le prix de revient des repas bio à Chambray est élevé c'est en réalité parce que nous avons 4 restaurants scolaires à charge. C'est pour cela que nous envisageons de construire une cuisine centrale. Elle nous permettra d'optimiser les coûts." Christian Gatard, le maire de Chambray

La future cuisine centrale de Chambray-les-Tours annoncée par le maire nécessitera un investissement de 2 millions 200 mille euros. Les travaux débuteront en 2019, elle pourrait être opérationnelle fin 2020