Les castelroussins appelés à voter sur les rythmes scolaires

La vile de Châteauroux lance une consultation citoyenne sur internet pour connaitre l'avis de ses habitants au sujet de l'épineuse question des rythmes scolaires. Les castelroussins ont une semaine pour se prononcer.

"Souhaitez-vous que les écoles de notre Ville reviennent à la semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre 2018 ? " Voilà la question que la mairie de Châteauroux pose ce lundi à ses habitants.

Si vous habitez Châteauroux vous pouvez donner votre avis jusqu'à dimanche. La municipalité lance une consultation citoyenne sur internet. Ça démarre ce lundi 27 novembre à 8 h et le vote sera clôt à 19 h dimanche 3 décembre. Le résultat du vote servira ensuite de base aux élus pour prendre une délibération lors du conseil municipal de décembre.

Pour voter c'est très simple et chacun peut s'exprimer

La consultation est ouverte à tous les habitants de Châteauroux sans exception, même ceux qui n'ont pas d'enfants scolarisés, ni directement concernés. Les élus veulent connaître l'avis de tous leurs administrés, et estiment que de nombreux métiers, ou activités découlent aussi de ces rythmes scolaires. Aussi chacun peut s'exprimer. Il faut alors se connecter sur le site de Châteauroux Métropole et s'inscrire avec son état civil. Quelques informations supplémentaires seront demandées aux habitants non inscrits sur les listes électorales. Pour ceux qui n'ont pas accès à internet, deux ordinateurs ont été installés dans le hall de la mairie et seront mis à disposition dès lundi 8 h à leur disposition. Les résultats seront dépouillés dimanche soir dès 19 h.

La décision finale revient au DASEN

La décision finale revient au DASEN. C'est en effet le directeur académique des services de l'Education nationale qui décide d'un retour ou non à la semaine de quatre jours pour les 33 écoles de Châteauroux. Il prendra compte de l'avis des élus réunis en conseil municipal, et de la consultation citoyenne, ainsi que de l'avis des conseils d'écoles qui regroupent des représentants d'enseignants et de parents d'élèves. La majorité municipale ne cache pas son penchant pour repasser à la semaine de quatre jours. Les TAP, les temps d'activités péri-scolaires coûtent 150 000 euros par an à la ville de Châteauroux qui fait travailler 110 intervenants pour quelques heures par semaine.