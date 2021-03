Les chefs d'établissements scolaires demandent de l'aide

Face aux nouvelles mesures pour les écoles: 1 cas covid égal une fermeture de classe, les principaux de collège veulent aussi du changement. Ils demandent notamment une mise en place du même système qu'en lycée: la demi jauge. Au moins pour les 4ème et 3ème. Pour le reste, ils sont à l'image de la société; perdus et désemparés face à l'épidémie et au difficultés de faire appliquer les gestes barrières. Explication du principal du collège de Biot, Stéphane Eyrard.

Stéphane Eyrard, principal du college de Biot Copier