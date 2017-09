C'est la rentrée en Gironde, tour d'horizon en quelques chiffres

C'est la rentrée pour plus de 280 000 élèves en Gironde. On a compilé pour vous les chiffres à retenir avant de reprendre le chemin de l'école.

280 000 élèves retournent sur les bancs de l'école lundi 4 septembre en Gironde. Mais alors, quoi de neuf pour la rentrée 2017/2018 ? On fait le point en quelques chiffres-clef.

Les écoliers toujours plus nombreux

Plus de 4000 élèves supplémentaires font leur rentrée cette année en Gironde. Ce sont les écoles qui comptent l'augmentation la plus importante avec 2053 élèves de plus par rapport à l'année dernière. Il y a ensuite le lycée : 1791 élèves supplémentaires et les BTS et classes préparatoires : 250 de plus.

Un grand nombre d'établissements publics

La Gironde est le département de Nouvelle Aquitaine qui compte le plus grand nombre d'établissements publics, loin devant les autres. 1079 au total. Le second département le plus doté est le basco-béarnais : les Pyrénées-Atlantiques avec 591 établissements publics. Les établissements privés sous contrat sont, quant à eux, plus nombreux dans le 64 avec 169 écoles, collèges et lycées privés contre 113 en Gironde.

Peut mieux faire au bac et au brevet

Ceux qui entrent en 3ème ou en terminale générale devront mieux faire que leurs aînés. Le taux de réussite au brevet en Gironde est de 87,8% alors que la moyenne nationale est de 89%. C'est le taux de réussite au brevet le plus bas de la région, juste devant le Lot-et-Garonne qui a 87,4%. Pour le baccalauréat général le taux de réussite en Gironde est de 90,5%, légèrement en deçà de la moyenne nationale qui est de 90,7%. Les meilleurs bacheliers de la région sont les basco-béarnais. 95,3% de réussite au baccalauréat général dans les Pyrénées-Atlantiques.