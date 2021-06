Les chiffres clés du Bac 2021 dans l'Académie d'Amiens

Les épreuves finales du baccalauréat débutent ce mercredi pour la filière professionnelle avant la philosophie ce jeudi. Dans l'Académie d'Amiens, ils sont plus de 20 000 candidats. Nouveauté cette année, les lycéens de la voie générale et technologique vont se frotter au grand oral.

C'est parti pour le Bac 2021 ! Les élèves de la filière professionnelle sont les premiers à plancher à partir de ce mercredi avec les épreuves de français, d'histoire-géographie et les EMC. Place à la philosophie jeudi pour les terminales de l'enseignement général. Un crû forcément spécial car il est largement perturbé par la crise sanitaire. Mais aussi par la réforme du lycée.

Raphaël Muller, recteur de l'Académie d'Amiens, invité de France Bleu Picardie Copier

Plus de 20 000 candidats dans l'Académie d'Amiens

Dans toutes les filières, plus de 700 000 lycéens vont tenter de décrocher leur sésame cette année en France. Dans l'Académie d'Amiens, ils sont précisément 20 613 candidats dont la moitié en filière générale (10 282). La voie technologique compte 4 259 jeunes et enfin, ils sont 6072 à passer un bac professionnel.

Le grand oral, grande nouveauté

Dans les filières générales et technologiques, les lycéens vont se frotter au grand oral à partir de ce lundi et jusqu'au 2 juillet. C'est la grande nouveauté du bac, pour mesurer "la capacité des candidats à s'exprimer face à un jury et développer un argumentaire sur un thème donné et en lien avec les spécialités choisies pendant l'année", indique le ministère de l'Education Nationale. 20 minutes de préparation, 10 minutes d'échanges plus 5 autres sur le projet d'orientation de l'élève voilà pour le programme. Au final, la note sur 20 va compter pour 10% de la note finale, un peu plus pour la voie technologique.

Le calendrier, les adaptations à la crise sanitaire, les barèmes : tout ce qu'il faut savoir sur le bac 2021

Le calendrier des épreuves est moins dense que d'habitude. Avec la réforme du lycée et aussi pour s'adapter à la situation sanitaire, le contrôle continu prend beaucoup plus de place. Et si la philosophie ouvre toujours le bal des épreuves pour la voie générale, la note de l'examen ne sera pas forcément retenue. Si la moyenne de l'année est plus élevée c'est ce qui comptera pour le jury.

Des examinateurs qui distribueront bien les traditionnelles mentions, "d'Assez Bien à Très Bien."Et ce qui ne changera pas non plus, ce sont les habituels cris et pleurs, de joie ou de déception lors des résultats. Rendez vous le 6 juillet. Les sessions de rattrapage débuteront dès le lendemain et celle de remplacement sont prévues au mois de septembre.