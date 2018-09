Manche, France

C'est la rentrée des classes ce lundi 3 septembre pour les 84 433 élèves manchois. Et c'est une tendance lourde, le nombre d'élèves recule d'année en année dans le département. La Manche perd encore près de 750 élèves cette année tous niveaux confondus, surtout dans les écoles maternelles et primaires, ce qui explique les fermetures de classes plus nombreuses que les ouvertures pour cette rentrée.

Le privé gagne des élèves pour la cinquième année consécutive

Et là encore c'est une tendance lourde : c'est le public qui perd des élèves, alors que l'école privée en gagne ! Dans les écoles, les collèges et les lycées publics on compte 65985 élèves, c'est environ 1500 de moins qu'il y a deux ans. En revanche, du côté du privé, le solde est très légèrement positif : une trentaine d'inscrit de plus que l'année dernière, au total 18 448 élèves prévus pour cette rentrée. Cela fait cinq ans que le privé gagne des élèves à chaque rentrée, surtout au collège et au lycée.

Ces chiffres sont encore susceptibles d'évoluer en fonction des inscriptions de dernières minutes. Le véritable comptage aura lieu le soir de la rentrée. 11 fermetures de classes et 5 ouvertures étaient encore fin juin conditionnées au nombre d'élèves qui effectivement présents lundi matin.