Les chiffres de la rentrée 2019 dans la Manche

Manche, France

C'est une tendance lourde de ces dernières années : le nombre d'élèves baisse dans notre département. En cette rentrée 2019, 920 élèves en moins sont attendus dans les établissements manchois. C'est une diminution dans les mêmes proportions que l'an dernier, où il y avait eu 890 élèves en moins.

En forte baisse dans les écoles, stable dans les collèges

La chute des effectifs concerne surtout les écoles primaires qui vont perdre 620 élèves selon les prévisions. C'est le double de l'an dernier. La diminution se poursuit aussi dans les lycées professionnels (-160 élèves). Les lycées d'enseignement général et technologiques perdent une centaine d'élèves. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est la stabilisation dans les collèges (-30 élèves), après une grosse diminution l'an dernier (-240 élèves en 2018).

Le nombre d'élèves dans la Manche va diminuer d' 1,09% en cette rentrée par rapport à 2018, selon les prévisions de l'inspection académique. © Radio France - Lucie THUILLET

Le privé perd aussi des élèves

Cette baisse d'effectifs concerne les établissements publics mais aussi les écoles privées sous contrat, dont les effectifs sont stables en lycée, mais qui perdent des élèves en primaire et au collège, contrairement à l'année dernière, où les collèges privés avaient connu des hausses d'effectifs.

Des classes dédoublées

En cette rentrée, dans la Manche, il y a 23 classes qui ferment et 14 et qui ouvrent ainsi que plusieurs dédoublements de classes, avec 64 classes à effectifs réduits, tous les CP et les CE1 en réseau d'éducation prioritaire mais aussi deux écoles-tests à La Haye-Pesnel et Montebourg.