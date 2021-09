Rentrée scolaire : trois chiffres clés à connaitre dans les Pyrénées Atlantiques

Comprendre la rentrée scolaire en quelques chiffres c'est ce que nous avons voulu réaliser grâce aux données rassemblées par l'inspection d'académie. Le pari est d'autant plus délicat que nous sommes dans un département bicéphale où l'on parle français mais aussi basque et occitan.

C'est l'une des particularités des Pyrénées Atlantiques, la cohabitation de plusieurs réseaux d'écoles : public, privé catholique et enseignement en langues régionales, basque et occitan (Seaska au Pays Basque et Calendreta en Béarn).

111 452 élèves sont concernés cette année par la rentrée scolaire dans le département des Pyrénées Atlantiques. 20 156 sont en maternelle. 37 053 en cours élémentaire. 31 400 sont collégiens et 22 857 sont lycéens.

L'autre particularité du Pays Basque c'est la possibilité de passer sa scolarité en deux langues (français/basque) ou 100% en basque. 77% des communes ont au moins une école publique bilingue (107 écoles). 19 écoles proposent les cours 100% en euskara. Au Pays Basque, 89% des collèges publics assurent un enseignement en basque. 32 collèges sont en bilingues (15 publics et 17 privés). Enfin 11 lycées assurent un enseignement bilingue (6 publics et 5 privés). Au total, 32% des élèves du Pays Basque apprennent l'euskara (soit 16 708 élèves).

En Béarn seulement 7% des élèves (soit 4230) apprennent l'occitan. 25 écoles sont bilingues ainsi que 7 collèges publics. Enfin, cinq lycées proposent l'option d'occitan cette année. Le département compte au total 730 établissements scolaires : 99 écoles maternelles, 514 écoles élémentaires, 87 collèges et 30 lycées.