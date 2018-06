Comme chaque année, c'est la philosophie qui ouvre le calendrier des épreuves écrites du baccalauréat. Dans l'académie de Lille, 48 157 candidats sont inscrits. Du plus jeune au plus âgé en passant par le nombre de correcteurs, on vous dit tout !

Ils sont donc précisément 48 157 candidats à passer le bac dans l'académie de Lille. La moitié (23 996) en filière générale majoritairement en S (54 %) puis ES (32 %) et L (14 %). Le reste des candidats se divise entre bac technologique (9 751) et bac pro (14 410).

Et c'est justement en bac professionnel qu'on trouve le candidat le plus jeune, il a 15 ans et passe un bac professionnel artisanat et métiers d'art-communication. Le plus âgé, lui a 58 ans, il passe lui aussi un bac professionnel, en gestion administration. Toujours dans ce chapitre. des chiffres originaux du bac : 4 élèves ont choisi l'option grec moderne, 3 l'hébreu, 9 le danois.

Le baccalauréat c'est aussi une grosse organisation : 9 733 correcteurs sont mobilisés et les candidats composeront dans 133 centres d'examen où l'on sera très vigilants contre la fraude. L'an dernier l'académie a sanctionné 25 tricheurs : ça peut aller du blâme à l'interdiction de passer un examen pendant 5 ans. L'académie propose également un dispositif adapté pour les candidats en situation de handicap, ils sont 1635.

Enfin les candidats espèrent ne pas arriver en retard en raison de la grève à la SNCF. La compagnie en tout cas renforce son dispositif examens pour acheminer, y compris en taxi, les élèves jusqu'à leur copie de philosophie.