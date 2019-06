Les chiffres du Bac 2019 en Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

En France, au total, ils seront plus de 740 000 à passer le Bac. Les effectifs accusent une légère baisse de l'ordre de 10 000 candidats, par rapport à l'an dernier. En Touraine, cette baisse est aussi legère puisque 6490 élèves se retrouveront devant l'épreuve de philosophie ce lundi, contre 6514 en 2018.

C'est donc une petite trentaine de moins que l'an dernier, mais globalement le nombre de bacheliers dans le département augmente. On en compte près de 20% de plus qu'il y a dix ans.

Contrairement au nombre d'inscrits, le taux de réussite en Indre-et-Loire reste stable. On se situe toujours aux alentours de 90,5% de bacheliers admis. L'Indre-et-Loire est le 2ème département de la région juste derrière le Loir-et-Cher. Chaque année, environ 5700 jeunes Tourangeaux repartent avec leur bac en poche.

Et parmi eux, il y a toujours un doyen et un cadet. Le plus âgé de la région pour le Bac 2019 culmine à 61 ans. Ce sont donc 4 décennies qui le séparent donc du plus jeune Tourangeau qui s'apprête à passer son bac, à tout juste 14 ans !

Le dispositif d'urgence de la SNCF

À noter que, comme chaque année, la SNCF met en place un dispositif pour aider les candidats au Bac en cas de retard de 15 minutes ou d'annulation. Le candidat pourra s'adresser directement au chef de bord. La SNCF trouvera un bus de substitution, un taxi ou bien pourra appeler le rectorat pour prévenir d'un retard.