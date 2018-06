Pays de la Loire, France

Ils sont 40.612 cette année. 40.612 lycéens à plancher sur les différentes épreuves du bac en Pays-de-la-Loire, toutes filières confondues. 22.634 pour le bac général, 8.057 pour le bac technologique et 10.191 pour le bac pro.

Épreuves du 18 au 25 juin

En Loire-Atlantique, ce sont 15.625 élèves de terminales qui sont inscrits aux épreuves : 8.955 pour le bac général, 3.065 pour le bac technologique et 3.605 pour le bac pro.

Dans le Maine-et-Loire, 4.737 élèves passent le bac général, 1.688 le bac technologique et 2.376 le bac pro. Ce qui fait un total de 8.801.

En Mayenne, là, ce sont en tout 3.235. 1.700 pour les filières générales, 718 pour les filières technologiques et 817 pour le bac pro.

En Sarthe, ils sont 6.275 au total. 3.298 pour le bac général, 1.257 pour le bac technologique et 1.720 pour le bac pro.

Enfin, en Vendée, ce sont 3.674 élèves qui passent le bac général, 1.329 qui passent le bac technologique et 1.673 qui passent le bac pro, ce qui fait un total de 6.676 candidats.

Le plus âgé a 57 ans et la plus jeune 15 ans

Le doyen des candidats a 57 ans, il passe un bac pro en Sarthe. Pour le bac général, le candidat le plus âgé est un habitant du Maine-et-Loire qui a 50 ans.

La benjamine des candidat est née en 2003. Elle est en terminale S dans le Maine-et-Loire. Elle passe sont bac à 15 ans, avec donc 3 ans d'avance.

Cette année, 677 personnes se sont inscrites aux épreuves en candidats libres.

Le bac, en Pays-de-la-Loire, ce sont aussi 188 centres d'épreuves, près de 4.400 examinateurs et correcteurs pour les épreuves à la fois orales et écrites et près de 3,2 millions de pages imprimées.

Les épreuves commence le 18 juin au matin avec la philo pour les bac généraux et technologique et le français pour les bac pros.

Résultats le 6 juillet à 9 heures.