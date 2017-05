Les classes olympiques Sciences et Sport avec Paris 2024!

Le principe est simple tout au long de l'année, des collégiens et lycéens de la Vienne découvrent des pratiques sportives et font des sciences finalement sans s'en rendre compte.

Comparer sa foulée et son chrono à Bolt sur 100 m, son saut en longueur à Bob Beamon, voilà ce que propose entre autres ces classes sciences et sport, via le Critt Sport Loisirs de Châtellerault. Si beaucoup d'élèves poitevins l'ont déjà vécu, les JO à Paris pourraient donner un sacré coup d'accélérateur à cette initiative comme le reconnait Alain Junqua, qui en est l' instigateur. "ça commence à se savoir, nous avons des approches avec d'autres régions de France, mais les JO à Paris pourraient nous faire bénéficier d'un sacré éclairage". Si Paris décroche les Jeux, ça pourrait aussi être l'occasion de proposer ces mallettes Sciences et Sport au grand public sur les lieux de compétitions.

les élèves mesurent leurs propres performances !

Faire du saut en longueur et mesurer avec des capteurs : force, vitesse, angle et comparer son saut aux champions !