Les classes Tempo à l'Immaculée Conception à Laval, un rythme plus "cool", "moins intensif" pour les enfants

Laval, France

Début d'après midi, au collège de l'Immaculée Conception à Laval, et déjà le plus gros de la journée est terminé pour certains enfants. Des élèves de 6ème et de 5ème sont en cours de musique, d'arts plastiques ou de sport, tous les après-midi.

Ils sont en classes dites Tempo, ils font des maths, du Français, de l'Anglais, des sciences, et de l'Histoire-Géographie le matin, entre 8h30 et 12h30, cinq matinées par semaine, et des matières artistiques et sportives l'après midi. Trois classes de 6ème et trois classes de 5ème travaillent sur ce rythme, 165 élèves au total. Et ils sont plutôt contents.

"Le matin on a les matières un peu plus strictes, l'après-midi ce sont des matières un peu plus tranquilles, et on est plus détendus que les matières du matin".

"Le matin on doit se concentrer jusqu'à 12h30, et l'après-midi on est plus relâche".

"L'après-midi c'est moins intensif que le matin, ça nous permet de déstresser l'après-midi".

"On reste quand même concentrés parce que c'est une matière, mais c'est plus détendu".

Le chef d'établissement Louis-Marie Fillon a opté pour ce système l'année dernière, et pour lui, c'est plus adapté au rythme de certains enfants. "Les élèves terminent un petit peu plus tard en fin de matinée, car les cours vont jusqu'à 12h30 au lieu de 11h30 / 12h, mais ils ont le même temps d'enseignements. Certains élèves peinent à finir la journée dans un état de concentration suffisant. Cet aménagement de rythme demande moins de "concentration scolaire" l'après-midi", explique le directeur.

Les professeurs de sports, d'arts plastiques et de musique sont professeurs principaux pour un meilleur suivi. L'année dernière, les élèves de 6ème en classe Tempo ont aussi bien réussi que les autres en rythme normal, ni plus, ni moins. Mais certains élèves vivent mieux le fait d'aller à l'école selon Christophe Brochard, professeur de sport. "Pour moi ça ne change pas leur niveau scolaire, mais ils le vivent mieux. Ça change la façon d'appréhender l'école, à 12h30 ils n'ont plus de stress. Ça n'a pas de rapport avec les cours, ils ne vont pas être meilleurs ou moins bons, ils ne vont pas en faire plus ou moins, ils vont le faire avec moins de stress, plus de plaisir".

Un autre établissement a adopté ce système, le collège privé Sacré Cœur à Gorron, deux classes de 6ème dites "Diff", pour horaires différents, soit une quarantaine d'élèves.

Dans le public, il n'existe pas ce genre d'organisation, mais il y a des classes adaptées, les CHAM, classes à horaires aménagés musique, les CHAD, classes à horaires aménagés danse, et des sections sportives, avec trois à six heures par semaine dédiées à des activités artistiques ou sportives.