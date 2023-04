Les CM2 de l'école du centre de Saint-Jean-de-Luz en lice pour un prix national contre le harcèlement scolaire

Ils ont déjà remporté le prix académique et les voilà en lice pour le prix national. La classe de CM2 de l'école du Centre de Saint-Jean-de-Luz s'est distinguée parmi 191 établissements de l'Académie de Bordeaux pour leur affiche contre le harcèlement scolaire. Dans les prochains jours, ils sauront s'ils décrochent le titre national.

De loin, leur affiche semble très joyeuse et colorée mais de plus près, on y voit des personnages de Lego dont les visages correspondent aux trois états possibles en matière de harcèlement :

- visage triste ou inquiet pour le harcelé

- visage dur, rigolard pour le harceleur

- et visage embarrassé pour celui qui sait mais ne dit pas, n'aide pas ou rigole

Et si l'autre c'était toi ? les enfants ont choisi ces jouets bien connus pour faire passer leur message © Radio France - Céline Arnal

Le travail a été lancé alors qu'ils étaient en CM1 avec Hervé Murillo, leur maître à ce moment là. Une réflexion autour du thème imposé : "et si l'autre, c'était toi ?". Et puis, comme l'école est en relation étroite avec le collège Chantaco, les 6èmes de l'an dernier leur ont proposé deux affiches. C'est celle avec les Lego qu'ils ont retenu.

les élèves de la Classe de CM2 dont l'affiche est en lice pour le prix national " Non au harcèlement scolaire" © Radio France - Céline Arnal

Les enfants sont maintenant en CM2 mais l'aventure de leur affiche n'est pas terminée. Déjà, elle a été accrochée un peu partout dans l'école. Ensuite, avec leur maitre actuel Frédéric Sadou, par petits groupes, ils sont allés dans chacune des classes de l'école pour expliquer, avec leurs mots, ce qu'est le harcèlement scolaire. Et puis, trois référents harcèlement ont été désignés dans la classe. Reste à savoir maintenant si elle poursuivra son aventure en décrochant un prix national.

Hervé Murillo, l'instituteur qui a lancé et mené le projet l'an dernier en CM1 et Frédéric Sadou, directeur de l'école et actuel maître de la classe. © Radio France - Céline Arnal

On estime qu'un enfant sur dix est confronté au harcèlement scolaire en France. Le phénomène se constate surtout au collège, où les enfants sont en pleine mutation, en pleine construction. Il existe un numéro de téléphone mis en place par l'éducation nationale, c'est le 30-20.