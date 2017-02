La colère monte chez les parents d'élèves et les élus en Creuse

La carte scolaire doit être arrêtée dans un peu moins d'un mois, le 6 mars prochain. Cette carte détermine les affectations d'enseignants et comme chaque année, dans certaines communes des inquiétudes planent sur la fermeture d'une classe, ou la suppression d'un demi poste d'enseignant.

Ce mercredi matin, les parents d'élèves et les élus de Chambon-sur-Voueize passent à l'action. Ils se mobilisent devant l'école, vêtus de t-shirts blanc, ils vont poser pour une photo de famille. Leur objectif est de montrer leur mécontentement car l'école maternelle qui compte actuellement 29 enfants, toutes sections confondues, et deux enseignantes, pourrait perdre un demi poste à la prochaine rentrée selon la Directrice d'Académie qui est venue voir en personne le maire de Chambon-sur Voueize, Cécile Creuzon : "les prévisions de l'inspection sont le même nombre, c'est à dire 29, à la rentrée prochaine. On ne comprend pas pourquoi on supprimerait un demie poste de maternelle ?"On nous a répondu : les enfants l'après-midi dorment... Mais enfin, ils sont toujours là !!"

Y'en a ras le bol - Séverine, maman à Chambon-sur-Voueize

Même incompréhension du côté des parents comme Séverine, qui trouve inadmissible qu'un enseignant doive gérer 29 enfants voire plus, tous les après-midis et puis "ça pose des problèmes au niveau des sorties scolaires, l'encadrement..." Des parents qui ne cachent plus leur ras le bol "d'un côté le gouvernement se plaint que les enfants sont en échec scolaire, mais ils enlèvent des postes et en fin de compte ça permet un échec scolaire à la fin" rajoute Séverine et puis "la maternelle c'est la préparation à l'entrée au CP pour leur apprendre à lire et à écrire" insiste une autre maman.

A Chambon-sur-Voueize, les parents, soutenus par les élus, sont décidés à aller jusqu'au bout "on lâchera pas tant que la décision ne sera pas revue ou autrement justifiée parce que dans l'immédiat elle ne l'est absolument pas" conclut Emilie, une maman.

Sannat, Chatelus-Malvaleix...

Il n'y a pas qu'à Chambon-sur-Voueize que les parents et les élus ont des inquiétudes. A Sannat, depuis vendredi dernier c'est branle-bas de combat, la commune pourrait perdre un demi voire un poste d'enseignant. Alors, là aussi on se mobilise avec une pétition distribuée dans les commerces et aux parents, une réunion publique pour tous les habitants du secteur est organisée le mardi 14 février à 20H à la salle des fêtes de Sannat. "Mobilisons nous avant qu'il ne soit trop tard" résume un tract.

La pétition lancée ce lundi par les parents d'élèves de Sannat

A Sannat, l'école compte actuellement deux enseignantes et 19 élèves, mais ils pourraient être plus, 26 voire 27, selon les parents d'élèves. "On n'a pas envie que nos enfants partent plus loin et qu'ils aient un temps de trajet qui va les fatiguer, ils seront plus nombreux par classe, les conditions de travail seront moins bonnes" expliquent Florence, Céline et Aurélie. Ces trois mamans dont les enfants sont scolarisés à Sannat disent se battre pour leurs enfants et pour la vie de la commune en général : "On veut pas qu'on touche à notre école."

Les enfants de Florence, Céline et Aurélie à la sortie de l'école à Sannat, où un demi voire un poste pourrait être supprimé à la prochaine rentrée

Un rassemblement est aussi prévu ce lundi, à 16H30, devant l'école de Chatelus-Malvaleix où une classe pourrait également fermer.

La carte scolaire, qui répartit les postes d'enseignants pour la prochaine rentrée, est en préparation. Elle devrait être présentée le 6 mars prochain.