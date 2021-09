Les collèges béarnais et bigourdans équipés de capteurs CO2

"Le capteur de CO2 est un outil utile, nous poussons à sa généralisation", avait affirmé, lors de sa conférence de rentrée le 26 août, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale. Une consigne tardive pour certains, mais dès juillet une recommandation écrite avait été faite pour permettre aux collectivités de s'équiper en vue de la rentrée. Certaines avaient même anticipé. C'est le cas du Conseil Départemental des Hautes Pyrénées qui dès juin a commandé trois de ces capteurs pour équiper ses 18 collèges. Un est obligatoirement installé dans le réfectoire et les deux autres peuvent tourner dans les salles de classe.

Ces capteurs doivent permettre de savoir plus précisément s'il est nécessaire d'ouvrir les fenêtres

A Pau, au collège Jeanne d'Albret, le capteur a été installé vendredi matin sur un mur du réfectoire. "Il va nous permettre de contrôler si nos process d'aération sont suffisants", explique Nicolas Sambussy, le principal. Si le niveau est trop haut, alors il faudra ouvrir les portes et les fenêtres pour créer une aération naturelle. "Pour moi ce n'est pas un gadget" assure-t-il. "C'est un outil qui va réellement nous apporter un plus." Le département des Pyrénées Atlantiques a donc investi dans 54 de ces boitiers pour équiper ses 49 collèges et internats. "Ce sont des boitiers de qualité, fabriqués en France. Chaque unité coûte 230 euros hors taxe" tient à préciser Isabelle Lahore, vice présidente du conseil départemental en charge de l’éducation et des collèges.