Les collèges de L'Absie et Mazières-en-Gâtine menacés de fermeture

Quels collèges vont fermer dans les Deux-Sèvres ? Après l'annonce début décembre de fermetures possibles pour faire face notamment à la baisse des effectifs d'ici 2030, 11% d'élèves en moins dans le département, les choses commencent à se préciser. Pas de commentaire du côté de la collectivité qui renvoie au 3 février, jour du vote du plan collège 2050.

Mais les projets commencent à être annoncés sur le terrain, au fil des conseils d'administration. Il y a eu le collège de L'Absie, le plus petit du département avec 88 élèves, puis celui de Mazières-en-Gâtine, 250 élèves. "On est déçus. On pense d'abord aux élèves, aux parents d'élèves. Il y en a qui viennent à pied tous les jours", réagit le maire de Mazières Jacques Fradin. "Le département est propriétaire du collège. C'est lui qui prend ses responsabilités".

Mazières-en-Gâtine fait partie de ces collèges dit Pailleron qui ne répondent plus aux normes actuelles. "Je regrette qu'on attende maintenant pour ces collèges Pailleron, ça fait 30 ans qu'on en parle. Si le nécessaire avait été fait plus tôt, on aurait eu un collège plus récent et on aurait peut-être pu le garder", souligne le maire. La fermeture, si elle est confirmée, pourrait intervenir à la rentrée 2026-2027.

"On nous enlève un service"

Ce serait dès la rentrée 2024-2025 pour le collège de L'Absie où la perspective de fermeture a été présentée il y a quelques jours. "On nous enlève un service. Demain, on nous enlève le collège, on n'a plus d'activité dans le bourg de L'Absie. "Ça tue les petits commerces", déplore un représentant de parents d'élèves. Des élèves qui iraient vers le collège de Secondigny. "Au niveau transport scolaire ce sera tout doublé. Ecologiquement déjà ce n'est pas le mieux et les élèves devront se lever plus tôt". Ce papa craint aussi des départs vers le privé.

Sur les effectifs, "une étude dit que dans quelques années il n'y aura plus que 44 élèves. Mais on a une activité qui a repris. Une entreprise a embauché 30 personnes en à peine deux ans donc on ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve", conclut-il.