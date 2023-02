Les collèges de l'Absie et Mazières vont bien fermer, Saint-Varent et Brioux restent ouverts

Le plan Collège 2050 est présenté ce matin au conseil départemental des Deux-Sèvres au lendemain d'une réunion avec les acteurs de la communauté éducative. Après plusieurs semaines de rumeurs, la présidente de la collectivité Coralie Denoues a confirmé la fermeture prochaine des collèges de l'Absie et Mazières.

Le plan collège se veut comme une "réflexion" pour repenser et transformer les établissement sur les 30 prochaines années. En revanche, la gâtine va servir de territoire pilote avec des orientation déjà définies et un calendrier.

Parmi les principales annonces, la fermeture pour la rentrée 2024-2025 du collège de l'Absie. L'établissement "ne dispose plus d'un effectif suffisant pour offrir un cadre pédagogique complet", précise le département dans un communiqué. Le site va être reconverti en résidence senior et accueil petite enfance.

Pour le collège de Mazière-en-Gâtine, la fermeture est programmée pour ma rentrée 2026-2027 ou 2027-2028.

A Parthenay, les collèges du Marchioux et Mendès-France seront rasés et fusionnés au sein d'un nouvel établissement installé sur le site du Marchioux. Sa capacité sera portée à 700 élèves. Reconstruction ou une rénovation complete également des collèges de Ménigoute et Thénezay. Pour le college de Secondigny, le choix a été fait d'une reconstruction sur un terrain jouxtant l'actuel bâtiment. Un internat d'excellence va aussi y être créé. Sa capacité sera porté à 500 élèves.

Il n'y aura pas d'autres fermetures d'ici la fin du mandat promet le Département. La menace s'éloigne donc pour Saint-Varent et Brioux, un temps cités.

Le département annonce une enveloppe de 80 millions d'euros pour mener à bien les reconversions, reconstructions et rénovations des collèges en gâtine. Le calendrier est fixé jusqu'à 2030 pour mettre en place ces transformations.

Reste que la méthode utilisée dans ce dossier par la majorité départementale en a froissé plus d'un. Pascal Fuzat est le co-secrétaire de la FSU des Deux-Sèvres : "Ces annonces ont été subies avec une certaine violence par les familles et les enseignants. On a eu le sentiment hier que Madame Denoues confondait parfois information, consultation et concertation".