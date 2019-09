Les collèges de l'Isère font leur rentrée et seront bientôt "sans plastique" dit le président du conseil départemental

Meylan, France

Parmi les autorités politiques qui ont fait la rentrée dans les établissement scolaires, ce lundi 2 septembre, Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l'Isère, a choisi le Collège des Buclos à Meylan.

Un collège déjà très écolo

Un établissement en pointe sur le développement durable parmi les 98 collèges isérois.

Si on supprime les plastiques en 2020, on aura devancé la loi Egalim - Jean-Pierre Barbier

Jean Pierre Barbier : "Ici, dans ce collège, qui est particulièrement exemplaire, on supprime toute la vaisselle individuelle plastique. On supprime également tout le plastique collectif, comme les grandes barquettes de transfert des produits. Si tout se passe bien, on aura devancé la loi Egalim, qui supprime les plastiques d'ici 2025. Tout ceci se fait avec de la vaisselle alternative, en polymère bio. Dans ce collège on a 43 grammes de déchets par collégiens, alors qu'en moyenne on est plutôt à 70, c'est déjà un effort particulier qui est fait ici."

Si l'expérience est concluante, on aura devancé la loi Egalim - Jean-Pierre Barbier Copier

Délégués et ... "éco-délégués" !

Comme tous les collèges, celui de Meylan mettra en place des éco-délégués à la rentrée en plus des délégués de classe. Un par classe avec obligation de parité.