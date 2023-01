Les collèges et lycées mosellans face à la baisse de l'attrait pour la langue allemande

60 ans après la signature du traité de l'Elysée , l'allemand à l'école se perd un peu. En 2021, seuls 147.000 élèves ont choisi l'allemand comme première langue, contre plus de 600.000 en 1995, d'après les statistiques de l'Education nationale. Soit une chute de 75%. Dans le même temps, la proportion d'élève apprenant l'espagnol passait de 29% à 58%.

"Je parle anglais quand je vais à Sarrebruck"

À la frontière, les collèges et lycées mosellans tiennent bon : 75 % des élèves mosellans apprennent l'allemand selon le rectorat. Mais ce n'est pas facile, face à la baisse d'attrait pour la langue. Devant le portail de la cité scolaire Jean Moulin à Forbach, la quasi-totalité des élèves a commencé l'allemand dès l'école primaire. Mais Lény, à l'image de bien d'autres, a beaucoup de mal. "C'est dommage, mais je suis complètement perdu. J'ai un bien meilleur niveau en anglais. Je parle anglais quand je vais à Sarrebruck", rigole-t-il.

"Je ne vous le cache pas : c'est un combat, lâche le proviseur de l'établissement Samathy Chea. Il y a encore une dizaine d'années, les élèves parlaient le patois avec leurs parents, grand parents. L'apprentissage se faisait majoritairement de façon phonétique. Aujourd'hui, ces échanges sont beaucoup moins fréquents. C'est un petit choc culturel. Mais c'est de notre devoir de proposer un support pour ces échanges linguistiques."

Ces supports, ce sont des échanges avec les élèves sarrois, des filières pour approfondir la pratique et la connaissance de la culture allemande, ou encore des stages que l'on peut réaliser directement en Sarre voisine. "L'objectif c'est de rendre la pratique concrète et de leur faire rencontrer des élèves allemands qui ont les mêmes problématiques et centres d'intérêt qu'eux", explique David Paquet, professeur d'allemand depuis 2015 dans l'établissement.

Un enseignement davantage porté sur la pratique

Selon lui, les programmes ont aussi beaucoup évolué ces dernières années, avec une approche davantage portée sur la pratique à l'oral, que sur la grammaire. "La langue est aujourd'hui au service du développement de l'élève, de l'intégration dans les pays de langue allemande avec l'objectif d'aller vers l'autre. L'angle d'attaque est très différent : la langue sert de tremplin pour s'exprimer, pour communiquer, mais on ne passe plus par la grammaire pure pour entrer dans la langue."

Résultat : de nombreux élèves, aussi, savent se débrouiller quand ils vont de l'autre côté de la frontière, à l'image de Lucas, 17 ans. "Quand je vais en Allemagne, je peux parler, me faire comprendre, comprendre les autres. Je ne suis pas non plus hyper à l'aise, mais je me débrouille", estime-t-il, avec en tête, la possibilité, pourquoi pas, de travailler en Allemagne plus tard.

C'est d'ailleurs souvent après le bac et au début de leur carrière que les élèves se rendent compte qu'ils ont finalement acquis de bonnes connaissances en allemand selon David Paquet. "Les élèves baignent dans Netflix, les jeux vidéos où l'Anglais est omniprésent. Mais finalement, on arrive à leur inculquer des notions petit à petit. On a souvent des retours de personnes qui travaillent en Allemagne ou au Luxembourg, en tant que techniciens, infirmières et qui ont besoin de l'allemand au quotidien. C'est là qu'ils sont reconnaissants d'avoir eu ce parcours en allemand."

Si les chiffres de la pratique de l'allemand en France ne sont reluisants, le constat est le même de l'autre côté de la frontière. Seulement 15% des élèves allemand apprennent le français selon l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ). Le chiffre est au plus bas depuis 26 ans. La Sarre est de loin le Länder le plus francophile, avec 51% d'élèves qui étudient le français. C'est deux fois plus que dans le Bade-Wurtemberg ou en Rhénanie-Palatinat, autres länder frontaliers.

L'association pour le développement de l'enseignement de l'allemand en France a lancé une pétition en novembre 2022, à destination du président de la République. Les actions auprès de la jeunesse devraient être au coeur des célébrations du 60e anniversaire du Traité de l'Elysée, ce dimanche 22 janvier.