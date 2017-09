Les collèges manchois vont être équipés de tablettes

D'ici la mi-octobre, dans la Manche, tous les enseignants de collège seront équipés de tablettes numériques. Et à la rentrée 2018, tous les collèges publics auront une valisette avec une quinzaine de tablettes, que les élèves pourront utiliser.

Le numérique s'installe de plus en plus dans les établissements scolaires. Le département de la Manche a décidé de financer des tablettes. D'ici la mi-octobre 2017, tous les enseignants de collège en auront une. Et à la rentrée 2018 , chacun des 53 collèges publics va recevoir une valisette, équipée de wifi, avec une quinzaine de tablettes à l'intérieur, pour des utilisations en classe, ou ailleurs ! L'idée, c'est de pouvoir les utiliser partout dans l'établissement, selon les pédagogiques menés avec.

Des tablettes testées au collège de Canisy

Le premier à recevoir cette valisette sera le collège "Jean Follain" de Canisy, près de Saint-Lô, d'ici la mi-octobre. Les enseignants et les élèves vont pouvoir tester son utilisation durant cette année scolaire, avant une généralisation à la rentrée 2018.

Le Département de la Manche finance ces équipements à hauteur de 50 %, soit un investissement de près d'un million et demi d'euros, l'autre moitié étant financée par l'Etat.

Des réseaux wifi dans les collèges

Le Département souhaite aussi développer des réseaux wifi dans les collèges, avec toujours cette idée, de pouvoir accéder à internet partout. Et puis dans certains établissements, des salles pourraient également être réaménagées, pour développer l'utilisation de tous ces outils numériques, mettre à disposition par exemple des ordinateurs en self-service ou des imprimantes 3D par exemple.