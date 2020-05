Les élèves de 6e et 5e de retour en classe ; deux collèges de l'Indre reportent leur rentrée

Dans les départements verts, dont font partie l'Indre et le Cher, la réouverture des collèges est actée pour ce lundi 18 mai. Les élèves de 6e et 5e seront accueillis. Deux collèges à La Châtre et Buzançais eux, reportent la reprise d'une semaine, en raison de suspicions de cas de Covid-19.