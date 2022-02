Les collégiens de Crocq quittent la colonie de vacances pour un collège à Giat, dans le Puy-de-Dôme

Les collégiens de Crocq vont retrouver de vraies salles de classe à partir du 28 février ! Ces élèves ont perdu leur établissement en octobre : le collège de Crocq, qui accueille 150 élèves et personnels éducatifs a dû fermer, le bâtiment était trop vétuste. Depuis, ils avaient cours dans un bâtiment de colonie de vacances, en attendant d'avoir une meilleure solution. Elle a été trouvée ! Les collégiens auront rendez-vous à la rentrée dans un collège de Giat, dans le Puy de Dôme, une quinzaine de kilomètres plus loin.

Créer un vrai nouveau collège

Chaises, tableaux, livres, les déménageurs s'activent. Tout doit être prêt pour l'arrivée des élèves. "On déménage quasiment tout, explique Eric Carriou, le directeur des collèges pour le conseil départemental, qui mène les opérations. En fait, on reconstitue un collège. C'est un gros travail. On a les murs, c'est bien. Maintenant, il faut remettre le mobilier, faire en sorte que ça corresponde bien aux conditions pédagogiques des enseignants."

Le but est que les élèves soient dans les meilleures conditions d'apprentissage possibles. Même si le bâtiment est assez vétuste, Eric Carriou est très content qu'une solution plus viable que la colonie de vacances ait été trouvée. "Les conditions d'enseignement n'étaient pas favorables à la colonie de vacances, les classes n'étaient pas faites pour ça. Là, on est beaucoup plus proche d'un collège quasiment normal. On a fait en sorte que dans le collège de Giat, les enseignants retrouvent des conditions telles qu'ils les connaissaient au collège de Crocq."

à lire aussi Une pétition pour avoir une infirmière scolaire au collège de Paron

Déménager un collège entier, dans un autre département, "c'est extrêmement rare", rit Eric Carriou. Mais la situation l'exigeait. "Il est très difficile de trouver un bâtiment qui soit capable d'accueillir actuellement 150 personnes, dont 115 élèves, notamment niveau de la restauration. Donc la seule possibilité que nous avions dans un rayon pas trop loin de Crocq était celui de Giat."

Une solution temporaire

Mais attention, c'est une solution temporaire. Hors de question que le collège de Crocq ferme ses portes. "Ce qui est envisagé, c'est de tout faire en sorte pour que les enfants reviennent au collège de Crocq le plus rapidement possible", assure Eric Carriou. Et pour faciliter la vie des élèves comme des parents, des bus scolaires feront tous les jours des allers retours entre Crocq et Giat.