Tout savoir sur le BLOB des élèves du collège Louis-Grignon de Fagnières

"C'est jaune et spongieux" décrit Yvan, élève de 6e du collège Louis-Grignon à Fagnières. Face à eux les photos de leur blob et celui de Thomas Pesquet. Ensemble, ils ont élevé cette étrange créature. Le but : observer ses déplacements sur Terre et en apesanteur puis les comparer.

C'est une initiative débutée en octobre. 4 500 établissements volontaires à travers la France ont reçu une enveloppe avec à l'intérieur les échantillons d'un blob envoyé par le CNES (Centre national d'études spatiales). "Ce n'est ni un animal, ni une plante, c'est plutôt un cousin des champignons" explique Aya, une élève. Un autre renchérit "Il n'a pas de cerveau, mais est presque immortel !"

La curiosité des élèves piquée

Cet être vivant excite les scientifiques du monde entier : on le dit doué d'intelligence, de mémoire, capable de fusionner, de se cloner et son utilisation en médecine est espérée.

Ce n'est ni un animal, ni une plante, c'est plutôt un cousin des champignons - Aya, élève de 6e

A Fagnières, les jeunes chercheurs ont les yeux grands ouverts et écoutent attentivement leur professeure d'SVT (Sciences et Vie de la Terre), Chloé Nessler : "Il est temps de comparer nos résultats avec ceux de Thomas Pesquet !"

Pendant cette expérience, le blob a été séparé en deux et placé dans des boîtes transparentes pour examiner son évolution. Dans la première boîte, quatre flocons d'avoine (sa nourriture préférée) sont disposés aux quatre points cardinaux. Le but : observer ses déplacements quand le blob est proche d'un aliment - affamé, le blob peut se déplacer jusqu'à 4 centimètres par heure ! Dans la deuxième boîte, il n'y a que le blob. Le but : analyser ses volontés d'exploration.

Le résultat : les blobs de l'ISS sont plus entreprenants que ceux du collège. "Les nôtres sont plus timides…" confie Chloé Nessler.

Une aventure collective

Mais l'objectif est ailleurs. "Une vraie émulation s'est créée entre les élèves, décrit Isabelle Bohand, la directrice. C'est formidable de les voir travailler en groupe et en discuter avec passion ! Les 6e et les 3e (les deux classes les plus concernées par le projet) se sont mis à échanger régulièrement sur ce projet !" Chloé Nessler n'a pas cessé de sourire durant l'heure de présentation : "Les élèves voient que la science, c'est du pratique. C'est de l'investissement, mais ils nous le rendent tellement bien ! Et même les autres professeurs se sont intéressés au blob au point d'en ramener chez eux pour l'élever !"

Tous n'attendent plus qu'une chose : la venue de Thomas Pesquet !

A gauche le blob du collège de Fagnières, à droite celui de France Bleu Champagne-Ardenne © Radio France - Etienne Cholez

Nous nous sommes aussi prêté au jeu. Le collège Louis-Grignon de Fagnières nous a donné un blob. Merci beaucoup à eux. Le blob sera entre de bonnes mains ! Nous vous tiendrons au courant avec des photos régulièrement.