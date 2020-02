Les collégiens de Sassenage futurs champions de handball ?

Sassenage, France

Ce vendredi 7 février après-midi, les champions olympique et paralympique Guillaume Gille (handball) et David Smétanine (natation) ont rencontré des écoliers et collégiens, dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique. Sassenage avait reçu le label "Terre de Jeux 2024"

Guillaume Gille et les comédiens -

Pendant que Guillaume Gille entraînait les jeunes au gymnase, David Smetanine en faisait autant à la piscine.

Tous deux avaient aurparavant répondu aux questions des collègiens.

David Smetanine et Guillaume Gille répondent aux questions des ados -

Avec l’accueil d’entraînements d’équipes nationales au complexe Paul Vieux-Melchior dans le cadre de la Coupe du monde de football féminin, l’attribution du label « Ville active et sportive » ou encore, plus récemment, du label « Terre de Jeux 2024 », l’identité sportive de Sassenage a largement été reconnue en 2019 !

A travers « Terre de Jeux 2024 », la Ville voit son engagement à porter haut les valeurs du sport et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 officiellement salué, et se mobilise pour faire vivre localement le projet en menant des actions de promotion du sport et de ses bienfaits, en mettant en lumière l’implication des bénévoles dans les associations sportives, en organisant des événements permettant de découvrir une pratique sportive ou para-sportive, en soutenant les établissements scolaires qui souhaiteraient s’engager dans cette dynamique…

Et c’est précisément dans ce cadre, et à l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, que la Ville a proposé aux collégiens cette « Rencontre de champions ! » avec Guillaume Gille et David Smétanine…