Les collégiens de Villeneuve Les Avignon n'iront plus à la piscine

Les cours de natation sont supprimés au collège du Mourion à Villeneuve Les Avignon. Le conseil départemental du Gard a supprimé sa subvention et le collège n'a pas les moyens de payer les tarifs de la piscine Camille Muffat autrefois gratuite.

Les parents d'élèves du collège du Mourion de Villeneuve Les Avignon s'indignent de la suppression de la natation pour les 840 élèves. Le collège explique qu'il est "pris en étau" entre l'augmentation du tarif de la piscine rénovée de Villeneuve Les Avignon et les économies du Conseil Départemental. Le département du Gard ne versera plus la subvention de déplacement entre le collège et la piscine Camille Muffat. Le chef d'établissement assure qu'il n'a pas les moyens d'assurer l'enseignement de la natation cette année scolaire. Le principal étudie des solutions économiques avec les Transports en Commun du Grand Avignon pour la rentrée prochaine.

"On n'imaginerait pas supprimer les cours de maths parce qu'on manque de crédit! 1500 euros pour aller à la piscine, faut quand même pas rigoler!" Dominique Fernagu, secrétaire des parents d'élèves FCPE au collège Mourion

Les parents d'élèves FCPE du collège du Mourion expliquent que "nos gamins ont été privés de natation pendant la rénovation de la piscine. Il faut rattraper le retard en 6°". Les parents d'élèves apprécient toutefois la rénovation de la piscine Camille Muffat. Ils comprennent la fin de la gratuité: désormais l’entrée de la piscine est de 1 euros pour les scolaires. Les parents d'élèves FCPE dénoncent l'attitude du département du Gard: "le conseil département a la compétence des collèges. Qu'il l'assume correctement" s'insurge Dominique Fernagu, le secrétaire de la FCPE

Dominique Fernagu FCPE "la natation, c'est important" Partager le son sur : Copier

Le principal du collège du Mourion, Jean Luc Will, explique que les élèves sont privés de natation car le syndicat intercommunal qui gère la piscine a mis "fin au privilège de l'entrée gratuite" pour les scolaires. Après deux années de travaux, les classes doivent régler un euro par enfant pour accéder au bassin. Le principal du collège étudie des solutions avec les Transports en Commun du grand Avignon pour reprendre des cours de natation à la rentrée prochaine.

"La natation est déjà enseignée à l'école primaire. Seulement une douzaine d'élèves de 6° ne sont pas titulaires de l'attestation du savoir-nager". Jean Luc Will, principal du collège du Mourion à Villeneuve Les Avignon