Les collégiens du Doubs publient une bande dessinée sur l'écologie

La bande dessinée, intitulée "Une BD à Croquer", se compose de cinq histoires sur l'écologie. Toutes ont été scénarisées par des collégiens du Doubs. Le but est de sensibiliser les jeunes à leur consommation et à leur impact sur l'environnement. La bande-dessinée a été publiée en avril 2019.

L'Isle-sur-le-Doubs, France

Au collège Paul Elie Debois de l'Isle sur le Doubs, cinquante collégiens ont écrit une histoire sur le gaspillage alimentaire. L'histoire qu'ils ont crée conte les aventures de quatre adolescents qui forment la "Brigade anti-gaspillage". "Ils ne sont pas contents, parce que certaines personnes jettent directement les produits à la poubelle quand les dates limites sont passées, alors que pour les yaourts on peut encore les consommer", raconte Ylann, élève de 3e. Cette brigade doit affronter un "méchant", "c'est un monsieur qui ne fait pas du tout attention au gaspillage. Il est en colère car la brigade va chez lui, alors il va au commissariat avec les enfants et à la fin il accepte de changer ses habitudes", explique Flavie, sa camarade. Morale de l'histoire, si on ne gaspille pas, on peu économiser de l'argent et "réaliser nos rêves", concluent-t-ils.

C'est l'histoire de quatre enfants qui sensibilisent les adultes au gaspillage © Radio France - Mado Oblin

Cinq semaines pour créer un épisode

Une dizaine de collèges du département du Doubs ont participé à cette bande-dessinée, en 2018. Le projet a été piloté par le Centre permanent de l'initiative pour l'environnement (CPIE) du Haut-Doubs. Le livre contient cinq petites histoires, celles-ci parlent de consommer des produits locaux, mais aussi des effets de certains produits sur la santé ou encore de l'importance de trier correctement ses déchets.

Les élèves de ont travaillé avec le CPIE, un dessinateurs et leurs professeurs de sciences et d'histoire géographie, en cinq séances de deux heures, ils ont co-scénarisés la bande dessinée et ont proposé des croquis. Quelques personnages reprennent les caractéristiques des dessins produits par les élèves. Le livre a ensuite été distribué dans tous les collèges du Doubs.

Sensibiliser les élèves

Selon Christine Courvoisier, principale adjointe, du collège Paul Elie Dubois de l'Isle sur le Doubs, cette initiative a eu un effet immédiat sur le comportement des élèves : "Certains ont demandé à leurs parents de cuisiner des choses qu'ils appréciaient pour éviter le gaspillage."

Le but est de leur faire prendre conscience "qu'ils sont les citoyens de demain" mais aussi qu'ils aient "en tête que tout ce qui passe à la poubelle, pourrait être valorisé et que ce que jeter par réflexe c'est dommage car on ne les produits ne sont pas utilisés", détaille Christine Courvoisier.

En parallèle de cette initiative, le collège a aussi mis en place plusieurs dispositifs dans la cantine de l'établissement, comme la possibilité de choisir la quantité de nourriture qu'ils vont manger, et des poubelles à compost où ils trient directement leurs déchets.