C'est la Semaine de la presse et des médias à l'école. Cette année, les "fake news" (fausses informations) sont sur la table des écoles, collèges et lycées. Reportage avec des élèves de 3e près de Strasbourg.

Souffelweyersheim, France

Chaque année, plus de 200.000 enseignants participent avec leurs élèves à la Semaine de la presse et des médias à l'école, de la primaire au lycée. L'idée, c'est de mieux comprendre le fonctionnement des médias, et de développer l'esprit critique à travers des ateliers avec des journalistes. C'est la 29e édition cette année, avec pour thème "D'où vient l'info ?"

"Fake news"

Un sujet brûlant, celui des "fake news" (ou fausses informations), qui circulent surtout sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron promet de les combattre, une loi est même en préparation. Qu'en pensent les principaux intéressés, ceux qui sont nés avec des écrans entre les mains ? On a rencontré des élèves de 3e au collège des Sept Arpents à Souffelweyersheim, au nord de Strasbourg.

Parfois c'est tellement impossible que ça fait rire."

Au collège des Sept Arpents de Souffelweyersheim, au nord de Strasbourg, le 16 mars 2018. © Radio France - Clément Lacaton

Ils se font avoir parfois, mais se méfient, souvent. Des collégiens vigilants face à la vague géante des fausses informations : "Ca part de rien et ça s'amplifie...", lance un élève. "Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, partout. Parfois c'est tellement impossible que ça fait rire."

"Il paraît que..."

Ca fait longtemps que Mathilde les a démasquées : "Il y a pas mal de fautes d'orthographe, et puis surtout parfois c'est un peu gros ce qu'ils disent, par exemple : 'Si vous partagez ce message 30 fois, on aura deux semaines de vacances supplémentaires...' On sait que c'est faux."

Faux, mais ça termine souvent dans la cour de récré, avec les "il paraît que..." Une élève explique : "Pas que sur les professeurs, sur plein de rumeurs en fait." Une de ses camarades poursuit : "Telle personne a fait des choses avec d'autres personnes. Ca peut être faux ou vrai, mais en tout cas on ne peut pas s'attaquer aux gens comme ça..."

Erreurs de journalistes

Et puis il y a les erreurs des journalistes eux-mêmes, comme ce reportage qui a servi d'exercice en cours de maths. Charlotte s'en souvient : "Un reportage qui était passé sur TF1 je crois, en fait les pourcentages étaient faux. Le but du problème c'était de trouver le vrai pourcentage."

Catherine Amarger, la documentaliste du collège et Christine Grunenwald, leur professeur d'allemand, insistent : "On les rend attentifs aux sites qu'ils utilisent, à ne pas se fier bêtement à ce qu'ils trouvent sur Wikipedia, la source principale d'un élève au collège. Ce qu'on y trouve n'est pas toujours tout à fait fiable."

Confronter les informations, croiser les sources, chercher d'où vient l'info. Ces élèves savent que s'ils ne le font pas, il peut y avoir arnaque ou danger.

Semaine de la presse et des médias à l'école, organisée par le CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information) : du lundi 19 au samedi 24 mars.