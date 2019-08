Les colonies de vacances plus courtes et plus chères, dans le Poitou aussi

Le nombre d'enfants qui partent en colonie de vacances ne fait que baisser en France depuis plus de dix ans. Finies les longues colonies de vacances où l'on passait trois semaines en bord de mer, aujourd'hui les séjours courts et thématiques l'emportent. Reportage dans les Deux-Sèvres.

Poitiers, France

Les associations d'éducation populaire changent leurs propositions de séjour

Dans le Poitou, l'Aroeven fait partir cet été 350 enfants de toute l'ancienne région Poitou-Charente. "Contrairement à la tendance nationale, nos chiffres ne sont pas en baisse, souligne Manuel Balmer, le directeur de l'association. Mais nous avons changé nos offres. Ce sont maintenant des séjours thématiques avec une grande variété d'activités." Le coût des colonies a grimpé de 20 à 30%, selon ses chiffres. "Le problème c'est que nous accueillons moins les classes moyennes qui n'ont pas les moyens ou pas d'aides pour partir. Ça limite la mixité sociale."

Partir à la campagne... pour faire de l'informatique

Les séjours durent aussi moins longtemps. Finies les trois ou quatre semaines à faire des randonnées, du vélo et du cheval. A Bouillé-Saint-Paul, près de Thouars, l'UCPA propose des séjours de 8, 12 ou 16 jours via sa marque Telligo, avec des thématiques précises. Malgré le grand parc et la forêt alentour, les enfants participent à des atelier "court-métrage", ou "robotique". Pour une semaine à créer son propre jeu vidéo, les parents doivent débourser près de 1 000€. La plupart des enfants viennent grâce au CE de l'entreprise de leurs parents.

Aux jeux dans le grand parc du site, les enfants préfèrent travailler sur leur projet. © Radio France - Marie Dorcet

Les après-midi sont consacrés à des jeux en extérieur avec les 59 enfants du séjour... Mais toujours sur le thème de l'informatique, comme par exemple un Cluedo géant avec des sites internet en guise de coupables.

"On a fait le test de faire davantage d'activités en extérieur, mais les enfants sont très demandeurs pour les activités : pendant leur temps libre, ils reviennent en salle informatique pour finir leur jeu. Le but, c'est vraiment qu'ils repartent avec leur projet à la fin" explique Alexine de Marques, la directrice.

Pour faire tourner les 25 ordinateurs, avec Internet, il a même fallu ajouter un routeur dès les premiers jours.