Les Compagnons du devoir ouvrent les portes de leur maison de Chancelade ce week-end

Chancelade, France

Les Compagnons du devoir, installés à Chancelade, ouvrent leurs portes les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 janvier, de 9h à 17h en continu, pour montrer leur centre d'apprentissage, et faire découvrir l'ensemble des métiers enseignés dans les 57 maisons à travers la France. Cinq spécialités sont enseignées en Dordogne (pour les métiers du bois, du métal ou la plomberie) mais vous pourrez vous renseigner sur la trentaine de formations proposées ailleurs, comme la boulangerie-pâtisserie, les métiers de tonnelier, fromager ou maréchal-ferrand.

Les compagnons du devoir espèrent accueillir quelque 200 personnes ce week-end © Radio France - Harry Sagot

La maison de Chancelade accueille une centaine d"élèves : une quarantaine logent sur place en permanence, et une soixantaine sont de passage au gré des formations. Il est possible d'intégrer les Compagnons après la classe de 3ème, et les apprentis sont rémunérés dès la première année au moins à 50% du SMIC, mais les formations - toutes par alternance - sont ouvertes aux bacheliers, aux adultes en formation continue, et bien sûr ! aux diplômés qui veulent faire un tour de France pour se perfectionner. Environ 3.500 diplômés tentent d'ailleurs ce Tour de France chaque année, même si beaucoup ne vont pas au bout et s'arrêtent pour un patron, une installation, ou pour fonder une famille.

Les portes ouvertes permettent de décourir la trentaine de formations proposées en France par les Compagnons du devoir. Alexandre Gabard est le prévôt de la maison de Chancelade Copier

La formation privilégie toujours le geste manuel, mais comporte aussi la maîtrise des outils numériques © Radio France - Harry Sagot

