La maison des Compagnons du Devoir ouvre ses portes à Nîmes

Nîmes, France

Devant la maison des Compagnons du Devoir, à Nîmes, le parking est plein. De nombreuses familles sont venues se renseigner : 31 formations initiales sur l'ensemble de la France dont 3 à Nîmes : peintre, menuisier-charpentier et boulanger-pâtissier. Toutes les portes sont ouvertes, des jeunes sont en cours, d'autres en atelier, les familles visitent, discutent avec des formateurs. Si elle sont venues se renseigner pour une formation, elles sont aussi à la recherche d'un modèle de formation et d'éducation.

Reportage au cours des Portes Ouvertes à la maison des Compagnons du Devoir, à Nîmes

"Un modèle d'éducation", Toulousain Cœur Joyeux, compagnon pâtissier et formateur à la maison des Compagnons du Devoir à Nîmes, ne renie pas l'expression. Cet homme fier de son métier veut former des jeunes heureux dans leur métier, et fiers comme lui, une fois leur formation terminée, de le transmettre à leur tour à d'autres jeunes.

Toulousain Cœur Joyeux, compagnon pâtissier, formateur à la maison des Compagnons du Devoir, à Nîmes

Chaque année, une centaine de jeunes entrent à la maison des Compagnons du Devoir, à Nîmes. 90% d'entre-eux suivent leur scolarité en internat à la maison des Compagnons, deux années pour présenter un CAP, avant de partir pour un tour de France de 5 à 6 ans. Ce n'est qu'à l'issue qu'ils pourront être reçus Compagnons du Devoir. Et le responsable (prévôt) de la maison des Compagnons de Nîmes ne s'inquiète pas pour leur avenir.

Sébastien Diaz, prévôt (responsable) de la maison des Compagnons du Devoir, à Nîmes

La maison des Compagnons du Devoir, à Nîmes, ouvre ses portes encore ce samedi au Four à Chaux au 3, chemin du Compagnon, tout à côté du rond-point de Carémeau.