Les "couacs" de la rentrée scolaire en Corse

Devant des classes doublées et surchargées, et un manque d'enseignants, certains parents d'élèves tirent la sonnette d'alarme et se mobilisent contre la fermeture des classes.

Si le cas de l'école Reynoard de Montesoru s'est réglé ce mercredi, ce n'est pas le cas de certaines écoles, comme Casalabriva ou Pietranera. Des écoles où la rentrée n'a pas été de tout repos.

Ecole de Pietranera ce jeudi © Radio France - Patrick Rossi

De nombreux rassemblements ce jeudi

A Muratu, l'école primaire comptait trois enseignants l'an dernier, désormais, ils ne sont plus que deux, pour 49 élèves. Un enseignant chargé des 20 élèves de maternelle et de CP. L'autre des 29 enfants, du CE1 au CM2, soit quatre niveaux. Un blocage a lieu ce jeudi. À Pietranera aussi, c'est une suppression de poste en maternelle qui fait et des sureffectifs notamment en primaire qui font bondir la population. Là aussi on passe de 3 à 2 classes. Les parents ont déjà exprimé leur mécontentement à plusieurs reprises. Ce jeudi matin les grilles de l’établissement sont cadenassées jusqu’à nouvel ordre, il n’y aura pas de cours aujourd’hui.

À l'école Dominique Antoniotti de Borgo, un poste d'enseignant a été supprimé en février, suite à une baisse d'effectifs. Mais entretemps, l'école a connu une forte hausse des inscriptions.17 élèves hors commune sont inscrits, ce qui donne des classes de 30 enfants.

Menace de fermeture

Mais la situation la plus critique est sans doute celle de Casalabriva en Corse-du-Sud. Deux contrats aidés vont être supprimés, ils pourraient entraîner la fermeture de l'école maternelle. Ce jeudi matin, un rassemblement de parents et d’enfants a eu lieu devant l'école. Plusieurs élus comme Jean-Christophe Angelini ou Gilles Simeoni ont déjà porté leur soutien aux parents d'élèves et au personnel.

La carte scolaire, qui donnera le modèle définitif des écoles est attendue lundi prochain.