"Les coups de feu, je leur dis que c'est des feux d'artifice" : une cellule d'écoute à l'école Pierre Rigaud

Elle habite un immeuble juste à côté de l'école Pierre Rigaud. Pourtant, cette maman d'élèves vit dans la peur, dans le quartier de Fontbarlettes. "On les entend passer très vite en scooter, parfois il y a des tirs, on ferme les volets, on se cache dans le couloir", témoigne-t-elle, anonymement. "Eux", ce sont les groupes de dealers : ils squattent les cages d'escaliers, souvent à proximité immédiate de cette école publique. Un trafic de drogue qui, selon les autorités, est à l'origine directe des trois homicides en une semaine qu'a connu la ville de Valence, un au sein même du quartier, les deux autres à proximité immédiate. Ce lundi 15 mai, l'Education Nationale a donc décidé de mettre en place une cellule d'écoute à l'école Pierre Rigaud.

"J'ai dit qu'on avait peur, quand on entend des tirs, ou alors quand on voit la police arriver, on se dit qu'il va se passer quelque chose, on rentre en courant", détaille cette autre maman, à la sortie de l'école. Elle est allée témoigner au sein de la cellule d'écoute, une "bonne initiative", selon elle, qui ne l'empêche pas de vouloir quitter le quartier. "Les enfants me posent des questions, ils veulent savoir ce qui se passe, j'essaie de les protéger au maximum. Parfois les bruits de tir, je dis que c'est des feux d'artifice".

Autre témoignage, autre maman d'élève, arrivée assez récemment à Fontbarlettes. "Je vois les bandes proches de l'école, je n'aime pas ça pour mes enfants", raconte-t-elle. La psychose va plus loin. "Quand je vais au marché, je surveille, je suis sur mes gardes, je crains qu'il n'y ait un début de bagarre, ou même des coups de feu". L'accompagnement psychologique des populations a été évoqué lors de la réunion du CLSPD (Conseil Locale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance), qui s'est tenue ce lundi en mairie avec le maire, Nicolas Daragon, la préfète, le procureur, et les chefs des groupes d'opposition à Valence. La mairie envisage de proposer des aides psychologiques dans les maisons pour tous (MPT) des quartiers de la ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire) : Fontbarlettes et Le Plan.