Cours perturbés au collège de Cadenet à cause d'un mouvement de grève

Les cours ont été perturbés ce mardi 10 mars toute la journée au collège Le Luberon à Cadenet. 80 % des enseignants ont exercé leur droit de grève pour dénoncer une baisse des moyens pour la rentrée. Il y a actuellement 573 élèves et il y en aurait sept de moins en septembre prochain, soit 566 selon les prévisions académiques.

Cette diminution du nombre de collégiens inscrits entraînerait la fermeture de deux classes en 6e et en 4e, ainsi que des heures en moins pour certains professeurs qui devront aller compléter leur emploi du temps dans d'autres établissements. Et les classes passeront de 26 à 30 élèves. Pour protester, les professeurs grévistes ont organisé une marche dans les rues de Cadenet. Ils ont distribué des tracts pour alerter sur ce qu'ils appellent "une rentrée catastrophique, d'autant plus inquiétante pour la prise en charge des élèves en difficultés ou handicapés".

Une opération "collège mort" est déjà prévue lundi 16 mars au lendemain du premier tour des élections municipales, à l'initiative des parents d'élèves. Les professeurs ont aussi demandé à être reçus par le directeur académique des services de l'Éducation nationale, mais ils n'ont pas encore reçu de réponse.