Les crèches de Belfort luttent contre les perturbateurs endocriniens

On peut en trouver un peu partout. Dans ce qu'on touche, ce qu'on respire, ce qu'on mange. Les perturbateurs endocriniens, ces substances qui peuvent altérer notre système hormonal, particulièrement chez les jeunes enfants. L’Organisation mondiale pour la santé (OMS) recommande de limiter l’exposition à ces substances, particulièrement pendant les 1 000 premiers jours de vie de l'enfant. C'est pourquoi les crèches de Belfort ont déclaré la guerre à cet ennemi invisible.

Des gestes simples à faire chez soi

À peine entré dans la crèche des résidences, on voit la différence. On glisse les pieds dans des surchaussures en textile, et non plus en plastique. Elles pouvaient contenir les fameux perturbateurs que Diane Vejnovic, directrice de la crèche, veut faire disparaître. "On n'utilise plus d'eau de bouteilles en plastique, petit à petit, on remplace toute notre vaisselle plastique par de la vaisselle en verre ou en porcelaine", explique-t-elle.

Diane Vejnovic, directrice de la crèche des résidences Copier

Des réunions sont prévues avec les parents, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire chez eux, et pourquoi se débarrasser de ces perturbateurs, sans pour autant les affoler. "Le but n'est pas de faire peur ou de dire que l'on s'empoisonne toute la journée", précise Diane Vejnovic, qui met en avant "des conseils très simples comme aérer sa maison 10 minutes le matin et 10 minutes le soir". La plupart des parents a déjà entendu parle, vaguement, des perturbateurs endocriniens, sans forcément savoir précisément de quoi il s'agit. Et si ce n'est pas le cas, ils seront tout de même les bienvenus aux réunions, qui débutent mi-novembre dans les crèches de Belfort.