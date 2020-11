Les décisions sanitaires se prennent toujours trop tard dans l'Education, selon Corinne Baffert du SNES-FSU

Corinne Baffert est la secrétaire académique du SNES-FSU dans l'académie de Grenoble. Le SNES-FSU, principal syndicat d'enseignants dans le second degré appelle à une "grève sanitaire" en ce mardi 10 novembre. Invitée de France Bleu Isère, elle répond aux questions de Nicolas Crozel.

Votre syndicat appelle à la grève de la maternelle au lycée pour demander le renforcement du protocole sanitaire. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que vous demandez ?

Corinne Baffert : Nous demandons que le protocole soit appliqué ! Parce que pour l'instant ce qui a été prévu c'est uniquement des allégements d'effectifs dans les lycées, et exclusivement sur la demande des chefs d'établissement. Pour que ça fonctionne bien, il faut que ce protocole soit appliqué partout. Il est absolument nécessaire d'alléger les effectifs, tant dans les salles de cours que dans les cantines, les couloirs etc... Pour que ça fonctionne bien, il faut que cela soit mis en place en concertation avec les équipes qui travaillent au quotidien et qui savent ce qui va marcher ou pas. Et ça peut varier d'un établissement à l'autre On préconise des demi-groupes pour faire simple, mais ça peut être des configurations un peu différentes. Mais en tout cas 36 en classe, ce n'est pas possible.

Comment on fait pour l'autre demi-groupe ? On sait que l'école à la maison a créé des retards, des décrochages au printemps dernier. Tout le monde s'accordait à dire que c'était délicat ?

Justement, c'est fort de ce constat vécu au printemps dernier que, depuis, nous avons réclamé des effectifs supplémentaires en terme d'enseignants, de surveillants et de personnels d'entretien dans nos établissements, parce que pour eux aussi la charge de travail est extrêmement lourde. Nous demandons surtout que l'école reste ouverte, c'est notre principal objectif. Partant de là, une solution est de faire alterner les groupes, ce qui permet de donner du travail aux élèves et de prendre en compte ce travail quand ils reviennent, et de le retravailler avec eux, sans qu'ils aient à être tout seuls.

Vous demandez un accueil périscolaire pour les plus jeunes ? Parce qu'il y a la problématique de qu'on fait d'un collégien de 12 ans ou d'un enfant de primaire quand les parents travaillent, on n'est pas dans le même style de confinement qu'au printemps dernier ?

Je comprends la problématique, mais il faut cesser de considérer l'école comme une garderie. Si l'école est amenée à fermer, parce que dans notre région en particulier le virus est très virulent, je pense que personne n'y aura rien gagné à l'affaire. Pour nous, il ne s'agit pas de les renvoyer les élèves chez eux. Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse continuer à fonctionner. Et pour cela, notre demande, je le répète, c'est toujours qu'il y ait des recrutements de personnel pour que les élèves puissent être accueillis. Cela n'a pas été le cas pour l'instant, donc maintenant on en est là.

Est-ce que vous êtes inquiets pour vos collègues qui sont considérés comme vulnérables parce qu'il y a parmi les enseignants, personnes diabétiques, asthmatique ou à risques ?

Bien sûr, il y en a. Et force est de constater que la première expérience, c'est des masques qui nous ont été distribués qui sont sujets à caution. Maintenant il y en a d'autres, mais là aussi il faudrait qu'on ait des masques chirurgicaux efficaces. Il faut des groupes moins nombreux et du matériel de protection efficace. On entend dire qu'il y aura des tests peut-être dans les établissements, mais quand ? C'est toujours trop tard qu'on prend les bonnes décisions.

Le ministre de l'Education annonce en effet un million de tests rapides, les tests antigéniques qui donnent des résultats en un quart d'heure. C'est une bonne idée pour vous ?

Oui, les tests sont rapides mais ils mettent du temps à arriver. Depuis le mois de juin, la rentrée aurait dû être préparée, on aurait dû trouver tout ça en arrivant. Et là c'est quand on est dos au mur dans une région où ça va très mal sur le plan sanitaire que les décisions se prennent. Mais entre le moment où les décisions se prennent et où elles seront appliquées, je me demande combien de temps va s'écouler. On aurait pu se préparer dès la rentrée. Mais là hop pour lundi, il faut alléger les effectifs, et peut-être encore une nouvelle vague. Il y a urgence. Quand on sera obligé de fermer les écoles, il sera trop tard.