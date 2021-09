Les Départements du Poitou prêts pour la rentrée dans les collèges

Dans les Deux-Sèvres, quelque 18 595 collégiens sont inscrits pour cette rentrée scolaire (effectif prévisionnel au sein des 49 collèges publics et privés ainsi qu’au sein des Maisons familiales et rurales), le Département des Deux‑Sèvres dédie en 2021 plus de 25 millions d’euros à l’amélioration des conditions d’accueil des collégiens, à la modernisation numérique et à l’amélioration de la qualité de la restauration collective Le département des Deux Sèvres qui poursuivra ses distributions de masques au sein des établissements toutes les 6 semaines tout au long de l’année scolaire. (cout de l'opération en 2020 : 1 million d'euros ).

Coralie Desnoues, la présidente du département des Deux-Sèvres se veut justement rassurante auprès des parents et notamment sur l'aspect sanitaire "Nous avons travaillé sur les protocoles sanitaires pour accueillir au mieux et en sécurité les élèves. Bien sûr avec la distribution des masques, le nettoyage des bâtiments, la vaccination qui sera proposée dès le 16 septembre et puis on a engagé de nombreux travaux cet été tout est prêt." D’ici fin octobre prochain, 36 nettoyeurs vapeur dédiés à l’entretien des sanitaires seront déployés dans les 36 collèges. À noter que dès le mois de septembre, le SDIS procédera à la vaccination des élèves consentants au sein de plusieurs collèges.

présentation de la rentrée au département de la Vienne © Radio France - Vincent Hulin

chacun aura 5 détecteurs

Du côté du département de la Vienne, ce sont 20.500 élèves attendus dans les 34 collèges, en revanche on a décidé d'investir dans les détecteur de Co2, comme l'explique Alain Pichon, Président du Conseil départemental de la Vienne :" On installe ces détecteurs de Co2 pas dans toutes les classes, car ça serait compliqué mais dans tous les collèges, chacun aura 5 détecteurs, les commandes ont été passées à temps ils vont vite arriver pour une facture totale de 50.000 euros , plus l'application de mesures simples comme l'aération des locaux et salles de classes régulièrement." Et puis l'autre dossier c'est bien sûr le gros morceau avec la sortie de terre du 35ème collège à Vouneuil-sous-biard qui devrait accueillir les premiers élèves en avril prochain (2002) et à terme l'ensemble des élèves du collège Henri IV du centre ville de Poitiers et qui doit être réhabilité (la phase de diagnostic est achevée, le permis de construire doit être déposé en novembre).