Les dernières semaines de travaux à Brognard pour la nouvelle école intercommunale

La fin d'une longue attente se précise à Brognard ! La nouvelle école intercommunale des Trois Fontaines doit ouvrir ses portes à la rentrée des vacances de la Toussaint, dans un bâtiment flambant neuf de la zone d'activités de Technoland.

Déjà sortie de terre, l'école se distingue par d'immenses fenêtres en bois, en plus d'un porche déjà construit pour accueillir les parents d'élèves. Déjà dominée par des panneaux photovoltaïques sur son toit, la partie cantine est séparée des salles de classe : 9 au total, d'une superficie de 60-70 mètres chacune, réparties sur deux niveaux. La cour de récréation est quasiment opérationnelle, en attendant deux arbres et des petits arbustes pour masquer le mur en béton tout au fond.

Les panneaux photovoltaïques sont déjà installés sur le toit de la cantine © Radio France - Alexandre Lepère

Une augmentation du montant des travaux

Au total, 150 élèves seront rassemblés, en provenance des communes de Brognard, Allenjoie et Dambenois, de la petite section de maternelle à la classe de CM2.

L'école ne sera pas prête pour la rentrée de septembre : les travaux ont pris du retard sur le calendrier prévu, à cause d'une pénurie de matériaux de construction en 2022 au moment de la guerre en Ukraine. L'objectif reste toutefois une ouverture le 6 novembre, et pas plus tard car le jeu en vaut la chandelle selon les élus concernés. "On fait tout pour que les choses se passent bien. Nous avons des projets en stand-by dont la réhabilitation de l'ancienne école" illustre Gladys Bainier, la maire de Brognard qui défend le projet phare de son mandat, d'un coût total de 5 millions d'euros, dont 500 000 euros pour chacune des trois communes concernées, avec une augmentation de la facture ces dernière semaines.

Les retombées de la nouvelle école semblent néanmoins s'inscrire dans le temps : bibliothèque, salle de motricité... les équipements vont garantir le confort des élèves. Les nuisances sonores seront faibles promet également Gladys Bainier, malgré la localisation de l'école des Trois Fontaines, dans la zone d'activités de Technoland, à proximité de l'autoroute A36, de la manufacture Hermès, et de l’entreprise Clair et Net, spécialisée dans le secteur des travaux de couverture et bardage.

Le projet de la nouvelle école est porté par Gladys Bainier et Philippe Pourchet, respectivement maires de Brognard et Dambenois. © Radio France - Alexandre Lepère

Dans le contexte, il reste toutefois quelques heures de stress, partagées également par Philippe Pourchet, le maire de Dambenois, partie prenante du projet. "Les entreprises doivent s'y mettre à fond : l'installation du système électrique est à terminer, les murs sont à habiller, la plomberie est à finir aussi, comme le sol..." commente l'élu, qui parle aussi d'un environnement spacieux pour les enfants.

Les grandes fenêtres en bois offriront une belle vue sur l'extérieur pour les jeunes élèves. © Radio France - Alexandre Lepère

Si les travaux suivent leur rythme de croisière, l'arrivée du matériel est prévue d'ici la fin octobre, avec l'arrivée des tables et des bureaux. La cantine arrivera directement de l'école de Dambenois. Une commission de sécurité passera pour inspecter les travaux d'ici la fin octobre, avant l'inauguration prévue en principe le 6 novembre. Des subventions sont accordées par les services de l'Etat, au même titre que Pays de Montbéliard Agglomération, sans oublier les aides du département du Doubs et de la région Bourgogne Franche-Comté.