Les détecteurs de Co2 sont en cours d'installation dans les écoles de Toulon

Annoncés fin août par la ville de Toulon, les détecteurs de CO2 sont installés en ce moment dans les écoles de la ville. 270 classes sur 640 sont déjà équipées. Les autres le seront d'ici la mi-novembre. Suivront ensuite les crèches et les haltes garderies.

Un détecteur installé dans une classe de l'école maternelle Basse-Convention de Toulon présenté par les élus et le directeur de l'école.

C'est un boitier blanc, pas plus grand qu'une prise électrique, et son fonctionnement est très simple. Les détecteurs de Co2, annoncés par la ville de Toulon le 30 août dernier pour lutter contre la propagation du virus dans les écoles, sont en cours d'installation. Ces appareils permettent de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans les classes et alertent dès qu’il faut aérer la pièce. 25 écoles toulonnaises en sont déjà dotées. Les 60 autres le seront d’ici la mi-novembre.

Voyant vert, orange ou rouge !

Le détecteur de CO2 clignote en permanence. Le voyant est vert si la qualité de l'air est bonne, il passe au orange quand elle se dégrade puis au rouge quand elle est mauvaise. "Leur utilisation est très simple même assez ludique pour les enfants qui maîtrisent déjà les trois couleurs des feux tricolores" indique Josée Massi, 2ème adjointe à la mairie de Toulon en charge des écoles.

Jean-Philippe Féraud, directeur de la maternelle Basse-Convention, dans le quartier Escaillon, confirme : "Dès que nous voyons la couleur orange nous ouvrons les fenêtres. On le faisait déjà mais peut-être pas aussi systématiquement. Comme les détecteurs sont installés à hauteur de vue, les enseignants les ont toujours dans leur champ de vision" poursuit le directeur.

Maternelles et cantines

Les classes de maternelles et leurs réfectoires sont les premières salles équipées car "les enfants ne portent pas de masque dans ces salles" précise Erick Mascaro, adjoint en charge des bâtiments scolaires à la mairie de Toulon. Les écoles primaires recevront leurs détecteurs d'ici la mi-novembre. "Si ce n'est pas l'objectif premier, ces appareils vont sûrement nous permettre aussi de faire des économies de chauffage puisque les fenêtres ne seront plus ouvertes de manière intempestive" précise l'élu.

A terme, ces détecteurs seront également installés dans les crèches et les haltes garderies de la ville de Toulon.