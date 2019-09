Les deux héroïnes de l'école maternelle de Simiane-Collongue félicitées

Simiane-Collongue, France

Deux jours après le geste héroïque de deux assistantes qui ont sauvé un enfant de 4 ans à l'école maternelle Edouard-Labeille à Simiane-Collongue, près d'Aix-en-Provence, il n'y a pas eu de cérémonie officielle ce jeudi matin. Mais comme le maire de la commune, l'inspectrice de l'Education nationale pour la circonscription de Gardanne, Fabienne Dupin, est venue remercier les deux Atsem (agent territorial spécialisé des écoles maternelles).

Mardi dernier, Magali et Corinne ont réussi à réanimer le petit Sidéfine qui s'étouffait avec un morceau de viande. "On a refait les gestes qu'on a appris en formation, confie Magali. Ça nous a bien aidés. On n'a pas eu besoin de se parler toutes les deux. Rien qu'à un regard, tout s'est enchaîné. Et on n'a pas lâché prise tant que le petit ne revenait pas à lui."

La directrice de l'école parle d'un geste héroïque : "Je suis admirative de leur sang froid, dit Nathalie Marconnet. Elles ont vraiment sauvé cet enfant. Bravo à elles".

"On n'a pas lâché prise tant que le petit ne revenait pas à lui" - Magali, une des deux Atsem

Transporté à l'hôpital de la Timone par les pompiers, l'enfant a pu rapidement rentrer chez lui. Ce jeudi matin, il était déjà de retour à l'école. "Je suis contente de l'avoir vu, reconnait Corinne. Il va très bien et il s'amuse avec ses copains."

Depuis l'incident de mardi, les deux employées municipales confient qu'elles ne dorment plus tellement l'émotion a été grande pour elles. "On n'a pas eu peur sur le coup, dit Corinne. Mais c'est venu après. Tout s'est passé si rapidement."

Encore plus de formation à l'avenir

Magali et Corinne avaient récemment bénéficié d'une "piqûre de rappel" de la formation aux premiers secours. Mais après ce malaise survenu à la cantine, la directrice de l'école maternelle veut renforcer encore la prévention. "Ça va nous apprendre à être encore plus vigilant, explique Nathalie Marconnet. On va essayer de mettre en place un plan plus approfondi pour agir encore mieux pour l’intérêt des enfants".

L'école Edouard Labeille à Simiane Collongue © Radio France - David Aussillou