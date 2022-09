Les Deux-Sèvres lancent une plateforme en ligne pour aider les collégiens à trouver leur stage de 3e

Aider les jeunes à trouver un stage d'observation de 3e et aider les entreprises à faire connaître leurs métiers. C'est l'objectif de la plateforme internet lancée ce mercredi 21 septembre par le Département des Deux-Sèvres.

C'est une source d'inquiétude pour de nombreux parents d'élèves de 3e. Mon enfant va-t-il trouver un stage d'observation ? Pour à la fois aider les collégiens à trouver une entreprise mais aussi aider les entreprises qui peuvent parfois avoir du mal à trouver des stagiaires, le département des Deux-Sèvres lance ce mercredi 21 septembre une plateforme en ligne stages-deux-sevres.fr. Pour l'instant, une centaine d'offres sont en ligne. Le collégien peut faire des recherches par secteur ou par thématique de métiers et envoyer sa candidature.

Faire découvrir les métiers du territoire

"Les élèves de 3e connaissent en moyenne 15 métiers, c'est très peu", fait remarquer Coralie Dénoues, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. "Donc c'est une manière de faire découvrir les métiers du territoire". D'où l'intérêt pour les entreprises de prendre des stagiaires de 3e et de s'inscrire sur la plateforme insiste Olivier Poiraud, vice-président en charge de l'insertion sociale et professionnelle au Département : "Ces élèves seront dans cinq ans, dans dix ans les employés de ces entreprises, ou même peut-être les repreneurs".

Aider le jeune quel que soit son collège et quel que soit son réseau

Cette plateforme permettra aussi de favoriser l'égalité. "Un jeune dans une petite commune où il n'y a pas d'entreprise, pas de commerce, a forcément plus de difficulté qu'un jeune qui se trouve à Niort donc le but c'est aussi d'aider le jeune quel que soit son collège, et quel que soit son réseau".