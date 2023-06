Les directeurs d'école privés de temps partiel en Loire-Atlantique

A la rentrée prochaine, les directrices et directeurs d'école n'auront plus le droit de travailler à temps partiel en Loire-Atlantique (photo d'illustration).

"Cette école est un peu mon premier bébé", sourit Camille*, directrice dans une école de Nantes. Avec beaucoup d'enthousiasme, elle raconte : "J'aime énormément cette école : les élèves qui y sont, mes collègues, les parents avec qui la relation se crée au fil du temps et je ne conçois pas mon métier autrement".

En même temps, à 37 ans, Camille a envie de profiter de sa fille, née en janvier dernier : "Ça a été un parcours compliqué pour l'avoir, on est passé par la PMA et c'est notre petit miracle, notre petit trésor avec mon compagnon. Donc j'avais vraiment envie de la voir grandir."

La directrice a dû choisir entre son métier et son enfant, et la décision a été difficile : "J'ai longuement réfléchi, je ne vous cache pas que ça a été très douloureux. Je me suis dit qu'en mettant de côté la direction pour avoir un temps partiel, je ne serai pas pleinement heureuse de cette situation et que ma fille en souffrirait. J'ai donc préféré rester directrice, mais ce sera au détriment de ma petite fille, qui n'aura que huit mois à la rentrée."

Les directrices devenues adjointes vont perdre leur prime

Pour justifier son refus des temps partiels, l'Inspection académique de Loire-Atlantique a mis en avant le fait qu'on évite ainsi de déranger les directeurs les jours où ils ne travaillent pas. Pour Camille, l'argument ne tient pas : "Je suis dévolue à ma tâche de directrice, y compris les week-ends. Je regarde mes mails constamment." Anne-Gaëlle Jeuland, syndiquée au Sgen-CFDT, trouve aussi cette raison fallacieuse : "Les directeurs et directrices désignent toujours une personne dans l'école, qui prend le relais quand ils sont absents. Ça n'arrive pas seulement quand ils sont en temps partiel, mais aussi en réunion à la mairie ou avec d'autres directeurs de la circonscription."

L'autre argument de l'Inspection, c'est que les temps partiels sont choisis en majorité par des femmes et que cette décision favorise l'égalité entre les hommes et les femmes. Camille, dont le compagnon est actuellement en congé parental, ne voit pas les choses ainsi. Pour Anne-Gaëlle Jeuland, c'est oublier que 80% des enseignants dans le primaire sont des femmes. Et ce refus des temps partiels produit l'effet inverse : "Les directrices vont quand même se mettre à temps partiel, elles vont donc devenir adjointes et ne plus recevoir la prime de direction." Cette prime, de quelques centaines d'euros, oscille en fonction du nombre de classes dans l'école.

Camille ne cache pas son amertume vis-à-vis de l'Éducation nationale : "Je donne énormément pour mon métier. Je ne compte pas mes heures, je ne compte pas mon énergie pour cette école et j'espérais un retour favorable de l'Inspection, sachant que je pense vraiment qu'un temps partiel est compatible avec la direction."

"J'ai une profonde tristesse depuis que je sais que je ne pourrai pas passer un jour supplémentaire avec mon enfant"

Le syndicat Sgen-CFDT ne comprend pas cette décision de la Directrice académique de Loire-Atlantique "sachant que dans les écoles, personne ne veut reprendre ces directions", selon Anne-Gaëlle Jeuland. Impression confirmée par Camille : "La seule enseignante qui a accepté d'être directrice pendant mon congé maternité était elle-même à temps partiel."

Anne-Gaëlle Jeuland reconnaît que, dans les textes, il est écrit que la fonction de directeur/directrice d'école n'est pas compatible avec un temps partiel "mais, généralement, c'est accepté partout" et selon elle, dans de très nombreux départements, ils peuvent exercer à temps partiel. Sollicitée, l'Inspection académique n'a pas donné suite.

Camille, elle, n'envisage pas la rentrée prochaine sereinement : "Je continuerai à faire mon métier avec un grand dévouement mais j'ai une profonde tristesse et une grande déception, qui ne me quittent pas depuis que je sais que je ne pourrai pas passer un jour supplémentaire avec mon enfant."

* Le prénom a été changé.