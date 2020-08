Les directeurs d'école toucheront une "indemnité exceptionnelle de 450 euros d'ici à la fin de l'année"

Le ministre de l'Education annonce ce mercredi que les directeurs et directrices d'école toucheront une indemnité exceptionnelle de 450 euros "d'ici la fin de l'année".

Lors de sa conférence de presse de rentrée ce mercredi, le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'une indemnité exceptionnelle de 450 euros serait versée aux directeurs et directrices d'école d'ici à la fin de l'année. "Les directeurs d'école, nous devons les aider et les accompagner, a souligné le ministre. Cela passe par un allègement des tâches administratives mais aussi par une plus grande reconnaissance financière."

Cette prime avait été décidée début juillet mais son montant n'était pas connu.

De nouvelles mesures attendues

Afin d'alléger le travail des directeurs et directrices d'école, mis à rude épreuve en raison de l'épidémie de coronavirus, de nouvelles mesures doivent être prises à la rentrée scolaire. Cela se traduira notamment par "plus d'assistance" auprès d'eux durant l'année.

Jean-Michel Blanquer a également insisté sur l'importance de revaloriser les salaires des enseignants. "Avec l'aval du Premier ministre et du Président de la République, nous avons préparé un budget pour 2021 qui nous permettra de consacrer 400 millions d'euros en moyenne pour l'année prochaine à l'amélioration de la rémunération des professeurs", a-t-il annoncé.

L'an dernier déjà, le ministre avait annoncé son intention de consacrer 500 millions d'euros à ces revalorisations pour 2021. "Tout au long de la semaine, je reçois les organisations syndicales pour les écouter sur ces enjeux", a-t-il souligné.