Les distributions alimentaires pour les étudiants continuent pendant l'été à La Rochelle

"Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé de prunes !" lance Mathilde avec un grand sourire qui fait plaisir à Alain, le bénévole de la banque alimentaire. "Je n'ai pas mangé de prunes cette année" explique l'étudiante en langues étrangères appliquées (anglais-chinois), "et j'adore ça, c'est bien de bien manger mais ça coute cher". Alors, comme beaucoup, elle vient chercher son panier, ce mardi auprès des camions de la banque alimentaire de La Rochelle installés sur le parking de l'IUT.

Tous les quinze jours, les bénévoles apportent des fruits, légumes, du pain de mie ou des œufs. Ils sont une cinquantaine d'étudiants rochelais à venir les chercher contre 200 à 250 cet hiver. "Ce qui est important, c'est qu'ils sentent qu'il y a des gens qui sont là et qu'ils ne sont quand même pas seuls" estime Jo Brochet, un des responsables de la distribution.

Ces jeunes là, ils sont déjà en dehors de la société, on se doit de les sociabiliser et surtout de leur donner à manger - Jo Brochet, bénévole à la Banque Alimentaire à La Rochelle

La distribution est financée par la région Nouvelle Aquitaine depuis le mois de mars, s'y ajoutent des produits d'hygiène proposés par la ligue de l'enseignement. "On fait de l'éducation populaire quand tout va bien, quand tout va mal on aide là où il faut aider" explique son responsable en Charente-Maritime Jean-Yves Cerfontaine. Les adhérents de la ligue ont réuni 12 000 euros et récupéré des dons en nature. "Nous estimons que notre génération ne fait pas son devoir par rapport à cette génération là, donc on essaye de parer au plus pressé".

Des étudiants qui travaillent pour financer leur prochaine année universitaire, ou qui sont coincés à La Rochelle

Ces jeunes qui viennent chercher une aide alimentaire et ne sont pas rentrés chez eux cet été, travaillent souvent pour financer leur prochaine année universitaire. C'est le cas de Mathilde justement "j'ai réussi à trouver un petit travail, 18 heures par semaine, ça me permet d'économiser pour la rentrée et d'aider mes parents à financer mes études". Elle a fait le calcul, le panier alimentaire et de produits d'hygiène lui permet d'économiser 40 euros, "une semaine de course". Même constat pour Maëlle, "il n'y a pas que des aliments, les produits d'hygiène sont assez cher, c'est ce qui est intéressant". La jeune femme a aussi trouvé un travail : "j'habite à la campagne et je suis restée à La Rochelle parce qu'il y a plus d'entreprise et donc d'opportunités".

Pour Rima, jeune algérienne étudiante en Biologie, cette aide est indispensable : "je suis coincée ici avec des petits soucis de santé, je n'ai pas pu travailler" explique-t-elle. Sa famille finance les 150 euros de son logement, et il ne lui reste que 20€ par mois pour la nourriture. "Il y a les restos du coeur, il y a ces distributions qui sont faites tous les 15 jours, et je m'en sors" dit-elle avec un grand sourire. Omar, lui n'a pas pu rentrer à cause du Covid, il est marocain : "les frontières sont fermées" et il a lui aussi besoin de ces denrées alimentaires "pour ne pas dépenser, il n'y a pas beaucoup de travail en ce moment".