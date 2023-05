Les dix-huit collèges des Deux-Sèvres dans la mêlée

Plus de 300 collégiens ont foulé la pelouse du stade Espinassou à Niort ce vendredi 12 mai. L'objectif : jouer la Coupe du Monde de rugby (qui elle, aura lieu en septembre en France), mais façon deux-sévrienne.

Sport et culture

Le projet a été initié en octobre 2022 par le département. L'idée était de familiariser les jeunes à ce sport qui sera à l'honneur en septembre, de leur apprendre les règles et l'histoire du rugby... Mais aussi la culture de chaque pays participants, puisque les 18 collèges ont tous tiré au sort une nation qu'ils devaient représenter.

"Une fois que le collège a eu son pays, nous lui avons proposé un certain nombre de défis, autour du rugby, mais pas seulement. Par exemple, il y a aussi eu un défi culinaire autour de la nourriture de chaque pays", explique François Gingreau, conseiller départemental chargé des sports.

De janvier à mai, les collégiens ont donc tous rivalisé d'imagination pour faire vivre l'événement, jusqu'au temps fort final : le tournoi.

Un top 18 des Deux-Sèvres

C'est par une matinée ensoleillée et un après-midi à la météo un peu plus capricieuse que les jeunes ont pu tenter de faire le plus d'essais possibles en affrontant les collèges rivaux.

18 collèges, soit plus de 300 collégiens, se sont affrontés au rubgy vendredi 12 mai lors du tournoi des collèges des Deux-Sèvres. © Radio France - Agathe Legrand

Une journée que les élèves ont apprécié, si on en croit le témoignage de Chloé et Camille, en 3e au collège Roger-Thabault de Mazière-en-Gâtine : "Franchement ça change de d'habitude, ça sort de l'ordinaire. Cela permet de rencontrer des gens, de faire de nouvelles choses." Malgré la défaite, les deux filles gardent donc le sourire.

C'est le collège Louis-Merle de Secondigny qui a remporté le tournoi. Mais avec le département des Deux-Sèvres, tout le monde gagne : "Nous avons plusieurs catégories, le prix de l'animation, le prix du respect, etc", détaille François Gingreau.

C'est donc le collège Louis-Merle de Secondigny qui a aussi remporté le prix de l'animation et le collège Jean-de-la-Fontaine de Thenezay qui a remporté le prix du respect. Mais chaque établissement a pu repartir avec un petit quelque chose.

Jeunesse et sport : un projet national

Coût de l'opération pour le département, entre le transport des élèves, la nourriture et les cadeaux : 18 000 euros. "Le département des Deux-Sèvres s'inscrit pleinement dans les actions innovantes souhaitées par l'Etat", souligne Guillaume Stoll, secrétaire général, qui représente la directrice académique des services de l'Education nationale des Deux-Sèvres.

L'Etat favorise en effet les initiatives sportives auprès de la jeunesse, avec l'instauration de projets comme les 30 minutes d'activités physiques quotidiennes.