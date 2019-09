Les drapeaux français installés pour la première fois dans un collège niçois pour la rentrée scolaire

Eric Ciotti s'est rendu dans une classe d'un collège niçois le premier jour de la rentrée scolaire pour saluer la présence des drapeaux de la France et de l'Europe. Cette mesure obligatoire doit s'étendre à tous les établissements le "plus vite possible".