Le développement fulgurant des échecs dans les écoles des Pyrénées-Orientales

Le regain de popularité du jeu d'échecs se constate aussi dans les salles de classe. Dans les Pyrénées-Orientales, de plus en plus d'établissements scolaires mettent en place des initiations au jeu. Pendant l'année scolaire 2021-2022, près de 1 200 élèves, dans 16 établissements différents, apprennent ainsi les échecs en classe. Ces cours réguliers, dispensés par des membres de la Fédération française des échecs, sont mis en place depuis une vingtaine d'années dans le département mais il ne concernaient qu'environ 200 élèves deux ans auparavant.

Apprendre en s'amusant

Le jeu de stratégie ancestral séduit les enseignants pour ses nombreux apports en matière d'apprentissage. "Les échecs sont un atout pédagogique considérable pour les enfants, en terme d'initiation aux sciences et particulièrement aux mathématiques", prêche Stéphane Laborde, président du comité départemental de la Fédération française des échecs. "Le jeu favorise la concentration, il apprend à développer des capacités de calcul et à résoudre des problèmes complexes. De plus, on les aborde sans l'aridité des problèmes classiques, on est devant un jeu, le but est de gagner donc on travaille sans s'en rendre compte", argumente encore Stéphane Laborde.

Il faut se creuser la tête, moi j'aime bien. Lili

Installés face-à-face devant des échiquiers, des élèves de l'école élémentaire Jean-Jacques Rousseau de Perpignan s'affrontent aux échecs pendant une heure dédiée dans leur emploi du temps. "J'aime quand je bats mon adversaire" glisse Axel, plus animé par l'esprit de compétition. Cette classe fait partie de celles qui se sont lancées dans les échecs à la rentrée 2021. "Ce projet réunit tout un tas de compétences", constate, elle aussi, Marie, institutrice. Elle-même ne connaissait rien aux échecs avant de commencer l'année scolaire. "On est dans une classe où il y a beaucoup d'élèves qui viennent d'autres pays, qui ne parlent donc pas français, c'est aussi un beau projet pour réunir tout le monde", note l'institutrice.