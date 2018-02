Creuse, France

"La rentrée 2019 ne sera plus du tout protégée [...] comme les trois rentrées précédentes" en Creuse, prévient Laurent Fichet ce vendredi. Invité de France Bleu Creuse ce vendredi, il a évoqué le protocole ruralité qui a sanctuarisé les postes d'enseignants sur trois ans.

Pas de poste d'enseignant en plus ou en moins à la rentrée prochaine. Et pourtant le nombre de classe dans les écoles est chamboulé dans plusieurs communes dans le département, pourquoi ?

"On a le même nombre d'enseignants, mais il faut tenter de remédier aux difficultés du département. Notamment le fait que toutes les écoles n'ont pas le même nombre d'élèves par classe. Il faut rééquilibrer entre écoles. Il y a aussi des postes à apporter dans l'esprit des RASED, les enseignants du réseau d'aide et de soutien aux élèves en difficulté [aujourd'hui appelés Pôle ressources], ce sont des enseignants spécialisés pour les élèves au comportement difficile ou avec des difficultés d'apprentissage. Troisième besoin, il nous faut des postes de brigades, les enseignants à disposition pour remplacer les enseignants malades ou qui partent en stage."

A ce moment de l'année, les décisions sont arrêtées. S'il y a des modifications, ce sera parce que les inscriptions d'élèves seront plus nombreuses que prévu. Ce ne sera pas sur le fait que certains protestent plus que d'autres."

Le Snui-PP, syndicat majoritaire chez les enseignant, parle de 18 fermetures de postes ou de classes pour 18 ouvertures dans le département. Confirmez-vous ce chiffre ?

"Il y a 18 opérations, on peut le dire comme ça. On peut par exemple requalifier un poste provisoire en poste définitif d'enseignant sur une classe. 11 opérations sont de réelles ouvertures de classes, avec 11 ouvertures de l'autre côté. Mais peu importe, l'important c'est que le nombre d'enseignants reste le même dans le département."

Les parents d'élèves et élus se mobilisent contre les fermetures de classes, pouvez-vous leur accorder le maintien d'une classe ?

"Ces mobilisations prouvent qu'ils sont très attentifs à la question scolaire, je comprends ces mobilisations. Maintenant, mon rôle c'est de répartir en toute équité les postes et d'avoir une vue sur l'avenir. Il est toujours possible de changer d'avis fin juin quand on fait des ajustements mais surement pas parce qu'il y a des manifestations. Ce qui compte ce sont les arguments qu'on m'apporte, les éléments qu'on peut me donner en venant discuter avec moi. J'ai déjà reçu des parents et des élus, de Bussière-Dunoise, de Chatelus-Malvaleix.

Sur ces trois dernières années, on aura perdu entre 600 et 700 élèves. Ce qui peut être estimé strictement au niveau du calcul, c'est que ça correspond à une dizaine de postes en moins."

La Creuse va perdre 224 élèves à la rentrée prochaine. Depuis deux ans, un protocole ruralité protège notre département contre les suppressions de postes d'enseignants. Ce ne sera plus le cas à la rentrée 2019. Peut-on s'attendre à avoir moins d'enseignants dans un an ?

"La rentrée 2019 ne sera plus du tout protégée par un protocole comme les trois rentrées précédentes. Je ne sais pas si on va perdre des postes, cela dépend du budget voté à l'assemblée nationale, puis de la répartition du ministère entre les académies. C'est vrai qu'on perd 224 élèves en 2018 sans perdre aucun poste, en 2019 on perdra 260 élèves environ. Sur ces trois dernières années, on aura perdu entre 600 et 700 élèves. Ce qui peut être estimé strictement au niveau du calcul, c'est que ça correspond à une dizaine de postes en moins, sur 592 postes d'enseignants dans le département, pour environ 400 classes [dans le premier degré]."

La carte scolaire peut-elle encore bouger d'ici la rentrée 2018 ?

"Bien sûr, mais sous la forme d'ajustements très limités de l'ordre de 2 ou 3 ouvertures s'il y a eu des erreurs dans le comptage. Mais nous verrons cela à la fin du mois de juin."