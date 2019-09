Une première rentrée à guichets fermés pour le tout nouvel Institut de formation aux métiers de la santé à Montbéliard

700 étudiants font leur rentrée dans le tout nouvel Institut de formation aux métiers de la santé, érigé sur les hauteurs du campus des Portes du Jura à Montbéliard. Avec 700 étudiants, le bâtiment high-tech de 5000 m2 qui réunit le deux écoles d'infirmières et une école de kynés affiche complet.

Montbéliard, France

C'est un tout nouvel établissement universitaire qui a ouvert ses portes en début de semaine dernière, sur le domaine des Portes du Jura à Montbéliard. L'Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS) qui réunit les deux écoles d'infirmières de Belfort et Montbéliard, une école de kyné et une école de formation continue. Ultime étape de la fusion des hôpitaux de Belfort et Montbéliard.

Le bâtiment de 5000 m2 a été construit sur trois niveaux, autour d'un atrium illuminé par un puits de lumière, un amphithéâtre de 200 places, des salles de classes ultra modernes et des salles de simulation dernier cri (salles d’hôpital type, mannequins). L'équipement aura coûté 17 millions d'€ financé par 50 % par la région Bourgogne Franche Comté à 50% par l’hôpital Nord Franche Comté.

Christine Meyer, la directrice de l'Institut de Formation aux Métiers de la Santé © Radio France - Christophe Beck

"Avec 700 étudiants pour cette première rentrée, nous sommes complets. Des élèves issus principalement du Nord Franche Comté. Seule, la formation aides soignantes n'a pas fait le plein. Il nous manque une trentaine de candidates", explique Christine Meyer, la directrice du nouvel IFMS. "Pour cette rentrée, l'équipe pédagogique est prête, puisque nous avions déjà fusionné les deux écoles d'infirmière. "

C'est le dernier étage de la fusion de la santé dans le Nord Franche Comté, après la fusion des hôpitaux, la fusion des écoles d'infirmière et de kynés. Après la pré-rentrée la semaine dernière, c'est la rentrée ce lundi. Et l'IFMS est plein comme un œuf : 700 étudiants pour 700 places.